Серия платформеров Ori разошлась тиражом более 15 миллионов копий

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер заявил на X, что получившая признание критиков и прекрасная двухмерная серия платформеров Ori, куда входят Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, продана тиражом более 15 миллионов копий по всему миру, что впечатляет, особенно учитывая, что обе игры доступны в Game Pass.
В настоящее время команда Moon Studios работает над No Rest for the Wicked.
Хочу Ori 3
Ну или хотя-бы новую игру в той-же вселенной, с новым духом хранителем в качестве главного героя!
Обе части блестящие.
Шикарные игры. Искусство.
В первую не играл, но во вторую много часов провел
Так поиграй и в первую, не пожалеешь)
Один из лучших платформеров метроидваний. Если вообще не лучший.
так они стоят на скидках дешевле булки хлеба в москве