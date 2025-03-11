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Ori and the Will of the Wisps 11.03.2020
Экшен, Адвенчура, Платформер
8.8 539 оценок

Серия платформеров Ori разошлась тиражом более 15 миллионов копий

monk70
Новости

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер заявил на X, что получившая признание критиков и прекрасная двухмерная серия платформеров Ori, куда входят Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, продана тиражом более 15 миллионов копий по всему миру, что впечатляет, особенно учитывая, что обе игры доступны в Game Pass.

В настоящее время команда Moon Studios работает над No Rest for the Wicked.

14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
жифорсник

Хочу Ori 3

6
TerryTrix

Ну или хотя-бы новую игру в той-же вселенной, с новым духом хранителем в качестве главного героя!

2
romanmurashov

Обе части блестящие.

4
Кей Овальд

Шикарные игры. Искусство.

4
Solstice

В первую не играл, но во вторую много часов провел

1
TerryTrix

Так поиграй и в первую, не пожалеешь)

2
erkins007

Один из лучших платформеров метроидваний. Если вообще не лучший.

1
MagneticEnnio

так они стоят на скидках дешевле булки хлеба в москве

0