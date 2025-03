Серия платформеров Ori разошлась тиражом более 15 миллионов копий

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер заявил на X, что получившая признание критиков и прекрасная двухмерная серия платформеров Ori, куда входят Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, продана тиражом более 15 миллионов копий по всему миру, что впечатляет, особенно учитывая, что обе игры доступны в Game Pass.

В настоящее время команда Moon Studios работает над No Rest for the Wicked.