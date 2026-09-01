В Saber опровергли слухи о разработке Ori 3 вместе с Xbox

Saber Interactive не занимается разработкой Ori 3 для Xbox. Креативный директор студии Тим Уиллитс напрямую опроверг слухи о том, что именно Saber якобы работает над продолжением известной серии.
Перед Gamescom 2026 в сети появилась информация о том, что на мероприятии может быть представлена новая игра Xbox, которой, по слухам, должна была стать Ori 3. Позже эти слухи связали с Saber Interactive.
Во время интервью Gamertag Radio Уиллитса напрямую спросили о возможной работе студии над проектом.
«Нет. Мы не работаем над этим. Извините», — коротко ответил он.
При этом заявление Saber не означает, что Ori 3 вообще не существует. После Ori and the Will of the Wisps 2020 года разработчики из Moon Studios сосредоточились на No Rest for the Wicked, поэтому официальных подробностей о третьей части до сих пор нет.
Очень жаль(((
А какое отношение Saber должна иметь к Ori? Чтобы похерить её ИИ?:D
Томас Молер сам говорил что возможно бы ещё вернулся к Ori, но тут No Rest Wicked никак не выйдет в релиз, а GTA 6 в ноябре и POE 2 в декабре уже обложили:D Так что, работа кипит)
Единственная игра которую прям реально ждал(