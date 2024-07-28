Стратегия Original War получила новую версию мода Sands of Siberia, включающую в себя финальные миссии кампании Ares

Original War — классическая стратегия в реальном времени, которой уже уже 23 года, но для неё всё ещё выходят моды. Недавно амбициозный фан-проект Sand of Siberia получил версию 1.6. Фанаты долго ждали этого обновления — в конце концов, предыдущая версия (1.5.4a) была выпущена в апреле 2022 года. Но оно того стоило, так как выпуск 1.6 принес массу изменений и новых функций. Самые важные из них:

Добавлены финальные 5 миссий кампании Ares.

Добавлены 80 биографий персонажей для персонажей из всех стран кампании.

Добавлен 4-й уровень сложности.

Добавлен пункт сбора для техники, произведенной на заводе.

Добавлены 3 уровня схватки: White Tiger; Motherlode; War for Territory.

Добавлены 3 специальных класса для кампании Ares. (Revolver, Hunter, Captive)

Добавлено несколько уникальных диалогов в американскую кампанию.

Добавлен капитан Трумэн в американскую кампанию.

Добавлены пассивные бонусы для командира Gamma (Lucy Donaldson, Jeff Brown) во время миссии "Born Heroes".

Добавлены новые фоны для портретов персонажей, зданий и техники.

Переделаны миссии: "Surprise party", "Born Heroes" и "Genie in a bottle".

Перебалансирован пулемет Гаттлинга и ракетная установка.

Исправлено несколько ошибок.

Масштаб изменений лучше всего отражает тот факт, что предыдущая версия мода после распаковки весила около 2 ГБ, а 1.6 — 5,32 ГБ.

Версия 1.6 — это не просто дополнения. Авторы удалили русскую кампанию. Это связано с тем, что в настоящее время она имеет слишком низкий уровень качества и страдает от множества проблем. Эта кампания вернется в улучшенном виде в редакции мода 1.7.

Для тех, кто впервые знаком с этим модом, стоит также упомянуть, что помимо новых кампаний и карт сражений Sands of Siberia также значительно улучшает искусственный интеллект игры. Кроме того, мод вводит новое оружие, анимацию и звуковые эффекты. Он также улучшает интерфейс.

Мод требует обновления игры как минимум до версии 3.0.9.306. Кроме того, изменения в версии 1.6 настолько велики, что попытка перезаписать старые файлы только вызовет у вас проблемы. Вместо этого сначала удалите старую версию мода перед установкой новой.

Скачать последнюю версию мода можно по ссылке.