Стратегия Original War получила новую версию мода Sands of Siberia, включающую в себя финальные миссии кампании Ares

Original War — классическая стратегия в реальном времени, которой уже уже 23 года, но для неё всё ещё выходят моды. Недавно амбициозный фан-проект Sand of Siberia получил версию 1.6. Фанаты долго ждали этого обновления — в конце концов, предыдущая версия (1.5.4a) была выпущена в апреле 2022 года. Но оно того стоило, так как выпуск 1.6 принес массу изменений и новых функций. Самые важные из них:
- Добавлены финальные 5 миссий кампании Ares.
- Добавлены 80 биографий персонажей для персонажей из всех стран кампании.
- Добавлен 4-й уровень сложности.
- Добавлен пункт сбора для техники, произведенной на заводе.
- Добавлены 3 уровня схватки: White Tiger; Motherlode; War for Territory.
- Добавлены 3 специальных класса для кампании Ares. (Revolver, Hunter, Captive)
- Добавлено несколько уникальных диалогов в американскую кампанию.
- Добавлен капитан Трумэн в американскую кампанию.
- Добавлены пассивные бонусы для командира Gamma (Lucy Donaldson, Jeff Brown) во время миссии "Born Heroes".
- Добавлены новые фоны для портретов персонажей, зданий и техники.
- Переделаны миссии: "Surprise party", "Born Heroes" и "Genie in a bottle".
- Перебалансирован пулемет Гаттлинга и ракетная установка.
- Исправлено несколько ошибок.
Масштаб изменений лучше всего отражает тот факт, что предыдущая версия мода после распаковки весила около 2 ГБ, а 1.6 — 5,32 ГБ.
Версия 1.6 — это не просто дополнения. Авторы удалили русскую кампанию. Это связано с тем, что в настоящее время она имеет слишком низкий уровень качества и страдает от множества проблем. Эта кампания вернется в улучшенном виде в редакции мода 1.7.
Для тех, кто впервые знаком с этим модом, стоит также упомянуть, что помимо новых кампаний и карт сражений Sands of Siberia также значительно улучшает искусственный интеллект игры. Кроме того, мод вводит новое оружие, анимацию и звуковые эффекты. Он также улучшает интерфейс.
Мод требует обновления игры как минимум до версии 3.0.9.306. Кроме того, изменения в версии 1.6 настолько велики, что попытка перезаписать старые файлы только вызовет у вас проблемы. Вместо этого сначала удалите старую версию мода перед установкой новой.
Скачать последнюю версию мода можно по ссылке.
Не слышал. А вот сейчас посмотрел и понял почему не слышал. Потому что она по сути пародия на C&C. А вот сейчас смотрю на видео и чего она мне напоминает по графике. А ну да KKND.
Ни то ни другое. Геймплей совершенно другой.