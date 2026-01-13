"Неандертальский вестерн": анонсирована action RPG Orken про войну орков и людей

Издатель SIXMOREVODKA и студия Demagog Studio представили Orken — action RPG в мрачном сеттинге противостояния орков и людей. Игра разрабатывается для PC и выйдет в Steam, при этом точная дата релиза пока не объявлена. Попробовать проект раньше времени позволит демоверсия, которая станет доступна 26 февраля.

Авторы описывают Orken как «неандертальский вестерн» — приземлённую и жестокую интерпретацию классической темы «орки против людей». Сюжет, вдохновлённый Mass Effect, делает ставку на персонажей и выборы игрока, тогда как боевая система отсылает к Dark Souls, а визуальный стиль черпает идеи у Hi-Fi RUSH. За мир и художественное направление отвечает SIXMOREVODKA, а за игровые механики и комбат — Demagog Studio.

История расскажет о молодом воине Кхаре Колтеке, который отправляется на опасные земли, чтобы найти пропавшего друга и раскрыть надвигающуюся катастрофу, угрожающую его родине. В бою герой использует молот «Укус Викари» и силы Тотема, а геймплей сочетает соулслайковую выносливость, уклонения, шкалу устойчивости врагов и глубокую систему прокачки через тотемный столб Атмана. Выбор союзников и реплик в диалогах будет напрямую влиять на развитие сюжета и отношение персонажей.