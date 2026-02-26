В Steam вышла демоверсия ролевой игры Orken

Разработчики из студии Demagog Studio при поддержке издателя SIXMOREVODKA выпустили бесплатную демоверсию своего нового ролевого экшена под названием Orken. Игру уже можно загрузить в магазине Steam. Точная дата выхода полной версии пока не объявлена. Проект рассчитан на 1 игрока и на данный момент не имеет поддержки русского языка. По словам авторов, они создают атмосферное приключение, вдохновленное боевой системой и стилистикой Dark Souls, а также Dragon's Dogma.
Сюжет сфокусирован на истории молодого воина по имени Колтек. После таинственного исчезновения его лучшего друга герой отправляется в неизведанные территории на поиски похитителей. По пути он узнает о страшной участи, уготованной его родине Эдому. Герой вооружен боевым молотом Укус Викари, а также использует тотем, наделяющий его особыми способностями. Ему предстоит найти союзников и вступить в борьбу за выживание.
Игровой процесс Orken строится на управлении выносливостью и применении специальных навыков, которые имеют время восстановления. Игрокам необходимо уклоняться от ударов противника и заполнять шкалу равновесия врага, чтобы нанести добивающий удар при низком уровне здоровья. Для развития персонажа используется тотем Атман. Вращение его уровней позволяет активировать различные комбинации навыков. В проекте также присутствует система диалогов, где выбор реплик влияет на отношения с другими персонажами и дальнейшее развитие истории.
Системные требования для запуска демоверсии включают операционную систему Windows 10 с архитектурой 64 бита и 6 гигабайт свободного места на накопителе. Для игры на минимальных настройках в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду потребуется процессор Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 3600, 12 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT. Рекомендуемые требования для 60 кадров в секунду при разрешении 1440p просят наличие процессора Intel Core i7 9700 или AMD Ryzen 5 5600, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Для комфортной игры авторы настоятельно рекомендуют использовать твердотельный накопитель.
Русские разрабы выпустили демку своей игры без русского языка ну как бы ну ааа эмм ну все логично надо ещё игру для русского региона заблочить
Это почти всегда так с переводом.
Это просто заглушка. Игра то не вышла еще и даты нет.
Так что все исправят.
Хотя демка без перевода. Ну может просто выбрали себе другую сторону.
Сербские. В любом случае, доступные языки часто дополняются в процессе.
Впрочем у предыдущего проекта, The Cub, до сих пор локализации (официальной) на русском нету :\
А шо мне стим написал мол грузи резик он уже вышел, когда выход завтра.