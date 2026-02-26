В Steam вышла демоверсия ролевой игры Orken

Разработчики из студии Demagog Studio при поддержке издателя SIXMOREVODKA выпустили бесплатную демоверсию своего нового ролевого экшена под названием Orken. Игру уже можно загрузить в магазине Steam. Точная дата выхода полной версии пока не объявлена. Проект рассчитан на 1 игрока и на данный момент не имеет поддержки русского языка. По словам авторов, они создают атмосферное приключение, вдохновленное боевой системой и стилистикой Dark Souls, а также Dragon's Dogma.

Сюжет сфокусирован на истории молодого воина по имени Колтек. После таинственного исчезновения его лучшего друга герой отправляется в неизведанные территории на поиски похитителей. По пути он узнает о страшной участи, уготованной его родине Эдому. Герой вооружен боевым молотом Укус Викари, а также использует тотем, наделяющий его особыми способностями. Ему предстоит найти союзников и вступить в борьбу за выживание.

Игровой процесс Orken строится на управлении выносливостью и применении специальных навыков, которые имеют время восстановления. Игрокам необходимо уклоняться от ударов противника и заполнять шкалу равновесия врага, чтобы нанести добивающий удар при низком уровне здоровья. Для развития персонажа используется тотем Атман. Вращение его уровней позволяет активировать различные комбинации навыков. В проекте также присутствует система диалогов, где выбор реплик влияет на отношения с другими персонажами и дальнейшее развитие истории.

Системные требования для запуска демоверсии включают операционную систему Windows 10 с архитектурой 64 бита и 6 гигабайт свободного места на накопителе. Для игры на минимальных настройках в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду потребуется процессор Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 3600, 12 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT. Рекомендуемые требования для 60 кадров в секунду при разрешении 1440p просят наличие процессора Intel Core i7 9700 или AMD Ryzen 5 5600, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT. Для комфортной игры авторы настоятельно рекомендуют использовать твердотельный накопитель.