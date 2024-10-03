Судьба киберпанк-симулятора Orphan Age под вопросом - разработчики объявили о банкротстве

Французская студия Black Flag, создававшая игру Orphan Age, объявила о банкротстве. Этот симулятор жизни должен был погрузить игроков в мрачный киберпанковский мир, где группе сирот предстояло выживать посреди неоновых огней и постоянных боевых действий.

Тучи над Black Flag сгущались давно. Ещё летом разработчики почуяли неладное, но только недавно осознали неотвратимость краха. Юридические тонкости не позволяли им открыто говорить о проблемах, и студия оказалась в информационном вакууме. Разработчики считают, что стали очередной жертвой спада в игровой индустрии.

Теперь судьба Orphan Age висит на волоске. У студии нет прав на игру, чтобы передать её другому издателю. А средства, собранные на Kickstarter, уже израсходованы, и рискованная затея не оправдала себя. Несмотря на это, команда не теряет надежды и в последние дни существования студии ищет способы выпустить хоть какую-то версию игры.

Если чудо случится и игру удастся выпустить, разработчики предупреждают — это будет не отполированный финальный продукт. Однако они обещают, что эта версия значительно превзойдёт ранее выпущенную демоверсию. Есть также призрачная надежда, что издатель продолжит разработку с другой студией, но это уже вне контроля Black Flag.

Адриен Форестье, основатель студии и геймдиректор, не скрывает горечи от происходящего. Он с сожалением вспоминает годы работы, множество перезапусков проекта. По его словам, конец студии наступает одновременно резко и как в замедленной съёмке. Форестье признаёт, что концепция Orphan Age была рискованной, но благодарит команду и игроков за то, что эти годы пролетели как одно мгновение.