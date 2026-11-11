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Othercrown 1-й квартал 2027 г.
Симулятор, Инди, Тактика, Карточная, Вид сверху, Фэнтези, Рогалик
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Othercrown представили как рогалик-автобатлер, где игрок становится злодеем

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Разработчики представили Othercrown — рогалик с автобоями и построением колоды, в котором игрок берёт роль злодея. Игра демонстрирует слот-барабаны для армии, карты-символы, заклинания и призыв монстров.

Каждая вытянутая карта становится символом на игровом автомате, а комбинации позволяют выставлять на поле существ и применять магию в сражениях против человеческих королевств.

Главная особенность Othercrown — развитие армии через оптимизацию слотов: игроку предстоит собирать необычные билды и искать способы задействовать как можно больше монстров и заклинаний за бой.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
nemsis94

Ммм, замаскированный казик, красота.