Othercrown представили как рогалик-автобатлер, где игрок становится злодеем

Разработчики представили Othercrown — рогалик с автобоями и построением колоды, в котором игрок берёт роль злодея. Игра демонстрирует слот-барабаны для армии, карты-символы, заклинания и призыв монстров.

Каждая вытянутая карта становится символом на игровом автомате, а комбинации позволяют выставлять на поле существ и применять магию в сражениях против человеческих королевств.

Главная особенность Othercrown — развитие армии через оптимизацию слотов: игроку предстоит собирать необычные билды и искать способы задействовать как можно больше монстров и заклинаний за бой.