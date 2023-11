Ролевая игра-симулятор жизни Our Life on Water анонсирована для ПК

Компания Different Tales анонсировала Our Life on Water, ролевую игру-симулятор жизни, которая выйдет на ПК в Steam в 2024 году.

Our Life on Water — это ролевая игра-симулятор жизни, действие которой происходит в Сахакоме, вымышленной стране, вдохновленной реальными регионами реки Меконг и их плавучими деревнями. Вы прибываете в деревню, чтобы в конечном итоге взять на себя роль говорящего с рекой — связующего звена сообщества с духовным царством. Столкнувшись с растущими опасностями, исходящими от современного мира, вы будете вынуждены обратиться к Речным духам вместе со своей спутницей Илой — говорящей выдрой.