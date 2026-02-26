Это твоя последняя рыбалка. Out Fishing - симулятор рыбалки в жанре психологического хоррора получил новый трейлер

Студия Mun Mun Games представил новый геймплейный трейлер для «Out Fishing» — симулятора рыбалки от первого лица в жанре психологического хоррора.

Днём — тихая рыбалка и уютный лагерь. Ночью — борьба за жизнь в кошмаре.В Out Fishing вы разбиваете базу у загадочного озера: развиваете лагерь, прокачиваете удочки, катушки и снасти, чтобы стать мастером-рыболовом. Но с закатом солнца всё меняется. Протагонист должен не просто пережить ночь, но и раскрыть жуткую тайну: что именно произошло здесь много лет назад?Разработчики черпают вдохновение из культовых хорроров — Alan Wake, Mundaun и Silent Hill. День обещает релакс, ночь — чистый ужас. Готовы закинуть удочку в бездну?

Демо-версия «Out Fishing» будет доступна 18 марта 2026 года.