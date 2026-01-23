Киберпанк-шутер Out of Action вышел в раннем доступе Steam

Студия Doku Games LTD объявила о релизе своего дебютного проекта под названием Out of Action в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Игра стала доступна пользователям 22 января 2026 года. Разработкой шутера занимается всего 1 человек, который позиционирует свое творение как динамичный экшен с упором на навыки стрельбы и акробатику.

Визуальная стилистика проекта вдохновлена мрачными антиутопическими аниме девяностых годов. События разворачиваются в жестоком мире киберпанка. Геймплей Out of Action сосредоточен на высокой скорости передвижения и зрелищных перестрелках. Игрокам доступна продвинутая система движений, включающая подкаты, прыжки и возможность замедлять время прямо во время боя. Одной из особенностей является система повреждений с возможностью отстреливать конечности противникам. Помимо соревновательного мультиплеера, в игре присутствует режим с ботами для одиночного прохождения и тренировок.

Автор планирует продержать проект в раннем доступе от 12 до 18 месяцев. На текущем этапе реализован основной игровой цикл, система прогрессии, выделенные серверы и набор тестовых карт. В будущем разработчик намерен добавить больше оружия, детально проработанные локации, новые режимы и улучшить визуальную составляющую.

На момент выхода у игры нет поддержки русского языка. Первые отзывы в Steam характеризуются как очень положительные, однако игроки отмечают специфические проблемы старта. Пользователи хвалят уникальный стиль, глубокую кастомизацию билдов и отзывчивое управление, сравнивая проект с Titanfall 2 и The Specialists. Главным недостаток аудитория называет чрезмерно высокий порог вхождения. Новички жалуются на отсутствие внятного обучения и сложность игры против ветеранов, которые наиграли сотни часов в ходе альфа-тестов. Также в отрицательных отзывах упоминаются запутанный интерфейс выбора классов, странная отдача оружия и проблемы с инерцией при использовании механик скольжения.