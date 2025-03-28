Атмосферный хоррор Out of Sight выйдет в конце мая

Атмосферный хоррор Out of Sight выйдет 22 мая для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam и Epic Games Store). Версия для VR выйдет в тот же день для Quest 2 и Quest 3, а также для PlayStation VR2 и SteamVR.

Out of Sight — это игра, которая сочетает элементы психологического хоррора и увлекательной истории. В игре вы примете на себя роль Софи, которая, потеряв зрение, должна полагаться на инстинкты и свою смекалку, чтобы выбраться из зловещего особняка. Она сопровождается своим верным другом Тедди, который помогает ей ориентироваться в этом опасном мире.

Особняк, полный тайн, скрывает мрачное прошлое, которое предстоит раскрыть, преодолевая препятствия и избегая похитителей. Игра идеально использует комбинацию перспектив от первого и второго лица, создавая непередаваемое чувство страха и неуверенности.

Игрокам предстоит разгадать трагические события, скрытые в стенах особняка, и понять, что реально, а что лишь иллюзия. Out of Sight — это не просто хоррор, а психология выживания, где каждый шаг может стать последним.