В Epic Games Store началась бесплатная раздача хоррора Out of Sight и градостроительного симулятора TerraScape

В рамках очередного этапа еженедельной раздачи Epic Games Store предлагает пользователям бесплатно получить две новые игры: хоррор Out of Sight и градостроительный симулятор TerraScape. Обе игры доступны в России. Раздача продлится до 15 октября.

Out of Sight - мрачное приключение, в котором игрок управляет слепой девочкой Софи, запертой в мрачном особняке, однако видит мир через ее плюшевого медведя. Ключевая механика - переключение перспективы: когда медведь на руках, игра идет от первого лица, когда он оставлен на земле - от третьего, и именно через взгляд игрушки можно осматривать окружение и направлять Софи. Опасность подстерегает на каждом шагу: скрип половиц или столкновение с препятствием могут привлечь преследователя, а стелс и погони формируют напряженный ритм игры..

TerraScape - градостроительный симулятор, в котором нет управления ресурсами и боевой системы. Игрок расширяет королевство, стратегически размещая карты зданий на парящих островах: соседство построек, соответствие рельефу и удачные комбинации влияют на очки и прогресс. Найдя определенные сочетания, можно объединять здания в более мощные составные постройки, открывающие доступ к новым карточным колодам, уникальным механикам и масштабным архитектурным комплексам для создания процветающего королевства в облаках.