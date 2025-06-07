На Summer Game Fest 2025 представлен кооперативный платформер Out of Words с уникальной графикой

Во время презентации Summer Game Fest 2025 был показан дебютный трейлер Out of Words — кооперативного платформера, создаваемого в технике покадровой анимации. В центре истории — двое подростков, Курт и Карла, которые отправляются в фантастический мир Вокабулантис, чтобы вернуть свои потерянные голоса и научиться понимать чувства, возникающие при первой влюблённости.

Проект разрабатывают студии Kong Orange и WiredFly при участии датского поэта Мортена Сёндергора. Визуальный стиль игры полностью создан вручную: все персонажи, локации и даже анимации выполнены в технике стоп-моушен с использованием кукол и миниатюр. Out of Words уделяет большое внимание эмоциональному взаимодействию между игроками — как в сетевом, так и в локальном кооперативе. Игрокам предстоит решать головоломки, преодолевать ловушки и синхронно действовать, чтобы преодолеть препятствия на пути к взаимопониманию.

Out of Words выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Epic Games Store.