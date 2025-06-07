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Out of Words 2026 г.
Платформер, Кооператив
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На Summer Game Fest 2025 представлен кооперативный платформер Out of Words с уникальной графикой

Gutsz Gutsz

Во время презентации Summer Game Fest 2025 был показан дебютный трейлер Out of Words — кооперативного платформера, создаваемого в технике покадровой анимации. В центре истории — двое подростков, Курт и Карла, которые отправляются в фантастический мир Вокабулантис, чтобы вернуть свои потерянные голоса и научиться понимать чувства, возникающие при первой влюблённости.

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Проект разрабатывают студии Kong Orange и WiredFly при участии датского поэта Мортена Сёндергора. Визуальный стиль игры полностью создан вручную: все персонажи, локации и даже анимации выполнены в технике стоп-моушен с использованием кукол и миниатюр. Out of Words уделяет большое внимание эмоциональному взаимодействию между игроками — как в сетевом, так и в локальном кооперативе. Игрокам предстоит решать головоломки, преодолевать ловушки и синхронно действовать, чтобы преодолеть препятствия на пути к взаимопониманию.

Out of Words выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Epic Games Store.

16
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
jax baron

с унылой графикой - так вернее

8
JustA_NiceGuy

Ты просто

jax baron JustA_NiceGuy

минусы будут?

1
Andrey Menshikov

Еще год, чтобы найти с кем пройти 😄

Egik81

Гарольд который по мне шедевр в плане необычной графики видимо стал примером и для этих разрабов. Из минусов т.н. традиционные семейные ценности прям так и выпячиваются.