На The Game Awards 2025 был представлен новый трейлер кооперативной приключенческой игры Out of Words

На церемонии The Game Awards был представлен новый трейлер Out of Words — кооперативной приключенческой игры от студий Kong Orange, Wired Fly и поэта Мортена Сондергаарда. Игра приглашает игроков погрузиться в яркий и дикий мир Вокабулантис, где каждая деталь создана вручную.

В Out of Words игроки управляют Куртом и Карлой — двумя героями, чье приключение начинается с момента, когда они впервые берутся за руки. С этого момента начинается путешествие, полное эмоций и совместных испытаний. Игра поддерживает локальный и онлайн-кооператив для двух участников, делая сотрудничество ключевым элементом игрового процесса.

Особое внимание уделено визуальному стилю: персонажи и окружение созданы в технике стоп-моушн, напоминающей эстетику анимационных фильмов, при этом каждая сцена оживает благодаря работе опытных кукловодов, художников и программистов.

Out of Words делает акцент на интимной нарративе и поиске слов, позволяя игрокам через кооперативный геймплей выражать эмоции персонажей и преодолевать разнообразные испытания. Проект обещает стать уникальным опытом, объединяя визуальное искусство, сюжет и механики совместного прохождения.

Это приключение, где эмоции и сотрудничество важнее всего — идеальный пример того, как игра может объединять игроков, позволяя им переживать историю вместе, исследуя волшебный мир Вокабулантис.