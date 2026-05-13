Игра Outbound получила ещё больше негативных отзывов после просьб разработчиков удалить рецензии

Инди-проект Outbound оказался в центре скандала сразу после релиза. Игра стартовала с «смешанными» отзывами в Steam, но ситуация быстро ухудшилась после реакции разработчиков на критику.
Поводом для обострения стало то, что команда Square Glade Games начала отвечать на негативные рецензии пользователей с просьбами пересмотреть оценку, а в некоторых случаях — удалить отзыв, если игрок оформил возврат. Это вызвало резкую реакцию сообщества и стало причиной новой волны отрицательных комментариев.
Игроки отмечали в первых обзорах типичные для релиза инди-проекта проблемы: короткую продолжительность, ограниченную глубину игрового процесса и отдельные технические недоработки. Однако именно реакция разработчиков на эти отзывы стала главным источником недовольства.
Позже студия признала, что выбрала неудачный способ общения с аудиторией, и удалила свои комментарии. В заявлении команда извинилась, подчеркнув, что не собиралась оказывать давление на игроков, а сама ситуация возникла на фоне перегруженности после запуска.
Разработчики также сообщили, что продолжат работу над улучшением игры и учтут обратную связь. Несмотря на это, рейтинг Outbound на платформе Steam продолжает снижаться, а обсуждение вокруг релиза остаётся активным.
Ещё в копилку - у некоторых игроков проблемы с мультиплеером, проблема в разных странах. На релизе у игры была поддержка русского языка, но через пару часов на странице поддержка русского пропала, но в игре русский все ещё есть.
кто этот лоупольный розовый шлак вообще покупал?..((
Сделали бы ценник адекватный, никто бы и слова не сказал. Красная цена этой поделке 8-10 баксов, но никак не 23.