Кооперативное приключение Outbound выйдет 23 апреля

Разработчики из Square Glade Games объявили дату выхода своего уютного кооперативного проекта Outbound. Игра появится 23 апреля 2026 года на ПК и консолях, а демоверсия уже доступна для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Дата релиза была раскрыта во время презентации Future Games Show Spring Showcase, где также показали новый трейлер проекта.

Outbound представляет собой кооперативную игру про выживание, исследование и крафт, рассчитанную на прохождение до четырёх игроков. Игрокам предстоит начать путешествие с пустым фургоном, постепенно превращая его в полноценный дом на колёсах. По мере продвижения можно строить новые модули, создавать оборудование и развивать технологии, включая системы энергоснабжения.

События разворачиваются в оптимистичном мире недалёкого будущего, где основной акцент сделан на исследовании природы и экологичных технологиях. Игроки будут путешествовать по разнообразным ландшафтам, добывать ресурсы и адаптироваться к природным условиям.

Ещё одной особенностью станет домашний пёс-компаньон, которого можно приручить и обучить помогать в путешествии.

По словам разработчиков, интерес к проекту уже высок: игру добавили в список желаемого более миллиона пользователей на Steam.

После релиза Outbound выйдет на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X, а также на ПК через Epic Games Store и Steam.