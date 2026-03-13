ЧАТ ИГРЫ
Outbound 23.04.2026
Адвенчура, Выживание, От первого лица
Кооперативное приключение Outbound выйдет 23 апреля

Разработчики из Square Glade Games объявили дату выхода своего уютного кооперативного проекта Outbound. Игра появится 23 апреля 2026 года на ПК и консолях, а демоверсия уже доступна для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Дата релиза была раскрыта во время презентации Future Games Show Spring Showcase, где также показали новый трейлер проекта.

Outbound представляет собой кооперативную игру про выживание, исследование и крафт, рассчитанную на прохождение до четырёх игроков. Игрокам предстоит начать путешествие с пустым фургоном, постепенно превращая его в полноценный дом на колёсах. По мере продвижения можно строить новые модули, создавать оборудование и развивать технологии, включая системы энергоснабжения.

События разворачиваются в оптимистичном мире недалёкого будущего, где основной акцент сделан на исследовании природы и экологичных технологиях. Игроки будут путешествовать по разнообразным ландшафтам, добывать ресурсы и адаптироваться к природным условиям.

Ещё одной особенностью станет домашний пёс-компаньон, которого можно приручить и обучить помогать в путешествии.

По словам разработчиков, интерес к проекту уже высок: игру добавили в список желаемого более миллиона пользователей на Steam.

После релиза Outbound выйдет на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X, а также на ПК через Epic Games Store и Steam.

