Outbound получила патч 1.1: рыбалка, аквариумы и расширенные возможности строительства базы

Разработчики Outbound выпустили крупное обновление 1.1, которое добавляет в игру одну из самых ожидаемых систем — рыбалку, а также заметно расширяет инструменты строительства баз. Патч уже доступен и затрагивает сразу несколько ключевых аспектов игрового процесса, от исследования мира до обустройства жилища.

Главным нововведением стала полноценная система рыбалки. Игрокам доступны три вида удочек, которые можно найти или скрафтить, а также получить через новые терминалы загрузки. Рыбалка теперь реализована во всех водоёмах — реках, озёрах и морях. Всего в игре появилось 32 вида рыбы, распределённые по четырём биомам, а также четыре типа мусора, которые могут попадаться вместо улова и дают дополнительные ресурсы.

Каждая рыба имеет редкость от одной до пяти звёзд, а данные о лучших экземплярах фиксируются в обновлённом дневнике коллекционера. При этом улов нельзя использовать в качестве еды — разработчики сделали акцент на коллекционировании и декоре. Пойманную рыбу можно размещать в новых аквариумах, превращая базу в своего рода живую экспозицию.

Система строительства также получила заметное расширение. В игру добавлены четыре типа аквариумов, шесть разновидностей лестниц для создания многоуровневых построек и четыре типа дверей, которые можно открывать и закрывать, формируя полноценные комнаты. Это значительно расширяет свободу при создании персональных баз и делает их более функциональными и визуально разнообразными.

Помимо контентных изменений, патч включает технические улучшения. Оптимизировано потребление оперативной памяти, исправлены проблемы с размещением объектов вроде бамбуковой полки, улучшена слышимость звуков самолётов на дальних дистанциях, а также исправлено поведение собачьего спутника при сборе предметов.

Отдельно разработчики уточнили, что новые достижения в этом обновлении добавляться не будут — команда решила сохранить статус игроков, уже завершивших коллекционные цели. При этом студия подчёркивает, что Outbound продолжит развиваться, а между крупными обновлениями будут выходить небольшие патчи с улучшениями и исправлениями.