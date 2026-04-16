Outbound задерживается: релиз симулятора жизни на колёсах перенесли на 14 мая

Разработчики амбициозного симулятора жизни на колёсах Outbound объявили о переносе релиза с конца апреля на 14 мая. Причиной стала техническая проблема, обнаруженная на финальном этапе производства. Команда решила не рисковать качеством и взяла дополнительное время на полировку и подготовку версий для всех платформ, включая Switch 2.
По словам авторов, приоритетом остаются стабильность и отсутствие критических ошибок, даже если ради этого приходится сдвигать дату выхода. Студия подчёркивает, что хочет выпустить продукт в максимально отлаженном состоянии, а не спешить к дедлайну.
В знак компенсации игрокам продлили доступ к бесплатной демоверсии — теперь её можно опробовать до 12 мая. Демо позволяет заранее познакомиться с ключевыми механиками Outbound: путешествиями на электрическом фургоне, строительством автономной базы, крафтом и исследованием открытого мира.
Игроки смогут проходить игру как в одиночку, так и в кооперативе, постепенно превращая свой мобильный дом в полноценный центр выживания и приключений. Несмотря на задержку, интерес к проекту остаётся высоким — особенно на фоне растущего числа симуляторов «жизни в дороге».
Какое-то оно занадто соевое.
Кроликов не давить, деревья не рубить, мусор собирать, возобновляемое электричество получать.
Гномик с пирсингом в носу из трейлера-гида "before you buy" меня вообще наповал сразил.
С другой стороны, если в системных требованиях не трындёж, то они ворвутся в фактически пустующий сегмент казуальных покатушек для слабых машин... Да и фургон ностальгичный такой, как из старых мультсериалов.