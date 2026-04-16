Outbound задерживается: релиз симулятора жизни на колёсах перенесли на 14 мая

Разработчики амбициозного симулятора жизни на колёсах Outbound объявили о переносе релиза с конца апреля на 14 мая. Причиной стала техническая проблема, обнаруженная на финальном этапе производства. Команда решила не рисковать качеством и взяла дополнительное время на полировку и подготовку версий для всех платформ, включая Switch 2.

По словам авторов, приоритетом остаются стабильность и отсутствие критических ошибок, даже если ради этого приходится сдвигать дату выхода. Студия подчёркивает, что хочет выпустить продукт в максимально отлаженном состоянии, а не спешить к дедлайну.

В знак компенсации игрокам продлили доступ к бесплатной демоверсии — теперь её можно опробовать до 12 мая. Демо позволяет заранее познакомиться с ключевыми механиками Outbound: путешествиями на электрическом фургоне, строительством автономной базы, крафтом и исследованием открытого мира.

Игроки смогут проходить игру как в одиночку, так и в кооперативе, постепенно превращая свой мобильный дом в полноценный центр выживания и приключений. Несмотря на задержку, интерес к проекту остаётся высоким — особенно на фоне растущего числа симуляторов «жизни в дороге».