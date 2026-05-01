Релиз Outbound перенесли на 11 мая - авторы игры не хотят конкурировать с Subnautica 2

Outbound сдвинула релиз на 11 мая, чтобы не пересекаться с выходом Subnautica 2, который назначен на 14 мая. На первый взгляд это выглядит как осторожный маркетинговый манёвр, но по сути — вполне рациональная попытка не оказаться в тени одного из самых ожидаемых проектов 2026 года в Steam.

Outbound — уютный симулятор путешествий в доме на колёсах с упором на исследование живописного открытого мира. Игра уже занимает высокие позиции в списках желаемого Steam, что для небольшой студии Square Glade Games само по себе серьёзное достижение. Однако конкурировать с громким релизом уровня Subnautica 2 — почти гарантированный риск потерять внимание аудитории в первый же день.

Решение перенести дату выглядит прагматично: индустрия всё чаще живёт в логике «календарных войн», где даже хорошая игра может провалиться просто из-за неудачного соседства по дате. В этом смысле Outbound поступает умнее многих — лучше уйти на три дня раньше, чем раствориться в потоке хайпа.

При этом сам факт такой “развязки” показывает, насколько плотным стал рынок релизов: даже инди-проекты уже вынуждены учитывать тень гигантов вроде Subnautica 2 или условной Grand Theft Auto VI. И это, пожалуй, главный симптом индустрии — борьба идёт не только за качество, но и за право быть замеченным в нужный день.