Outbound 11.05.2026
Адвенчура, Выживание, От первого лица
5.9 24 оценки

Состоялся релиз уютной адвенчуры про дом на колесах Outbound, которую тепло встретили игроки

Gutsz Gutsz

Cостоялся долгожданный выход Outbound — уютной выживалки от студии Square Glade Games. Проект, собравший перед стартом более миллиона добавлений в список желаемого в Steam, сразу после релиза продемонстрировал уверенный старт. Пиковый онлайн на платформе Valve приблизился к отметке в 5 800 человек, не считая аудитории в других магазинах и консолях.

В отличие от классических представителей жанра survival, Outbound не заставляет игрока сражаться за жизнь в суровой среде. Здесь выживание — это медитативный процесс управления ресурсами в ярком футуристичном мире.

Игрок начинает с пустого фургона, который можно превратить в многоэтажный дом, достраивая модули даже на крыше. Для движения и работы приборов необходимо устанавливать солнечные панели, ветряки и даже водяные колеса. Прямо на борту или рядом с ним можно разбивать сады, выращивать овощи и готовить изысканные блюда.Исследовать четыре уникальных биома можно в одиночку или в компании до четырех друзей.

На данный момент пользовательский рейтинг в Steam держится на отметке 72% положительных отзывов. Игроки в восторге от глубокой кастомизации, возможности завести верного пса и приятной атмосферы. Основные же замечания касаются некоторой монотонности задач на поздних этапах и нехватки контента, который мотивировал бы к долгому исследованию мира после обустройства фургона. Разработчики уже заявили, что внимательно изучают фидбек и планируют серию обновлений для расширения игровых возможностей.

zoom200

Народ не может поиграть по сети, создаешь код для сетевой игры и игра вылетает. В стиме из-за этого занижают оценку, пишут им об ошибке, а разраб отвечает что у них проблем нету это на вашей стороне баг. Сегодня заметил что вообще начали подтирать ветки обсуждений с проблемами мультиплеера.

Mokou

СКОКА за это ргб+ они просят

SkyraX

на каком движке?