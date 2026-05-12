Состоялся релиз уютной адвенчуры про дом на колесах Outbound, которую тепло встретили игроки

Cостоялся долгожданный выход Outbound — уютной выживалки от студии Square Glade Games. Проект, собравший перед стартом более миллиона добавлений в список желаемого в Steam, сразу после релиза продемонстрировал уверенный старт. Пиковый онлайн на платформе Valve приблизился к отметке в 5 800 человек, не считая аудитории в других магазинах и консолях.

В отличие от классических представителей жанра survival, Outbound не заставляет игрока сражаться за жизнь в суровой среде. Здесь выживание — это медитативный процесс управления ресурсами в ярком футуристичном мире.

Игрок начинает с пустого фургона, который можно превратить в многоэтажный дом, достраивая модули даже на крыше. Для движения и работы приборов необходимо устанавливать солнечные панели, ветряки и даже водяные колеса. Прямо на борту или рядом с ним можно разбивать сады, выращивать овощи и готовить изысканные блюда.Исследовать четыре уникальных биома можно в одиночку или в компании до четырех друзей.

На данный момент пользовательский рейтинг в Steam держится на отметке 72% положительных отзывов. Игроки в восторге от глубокой кастомизации, возможности завести верного пса и приятной атмосферы. Основные же замечания касаются некоторой монотонности задач на поздних этапах и нехватки контента, который мотивировал бы к долгому исследованию мира после обустройства фургона. Разработчики уже заявили, что внимательно изучают фидбек и планируют серию обновлений для расширения игровых возможностей.