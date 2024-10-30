В Steam вышел хоррор Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split вдохновленный Resident Evil

События ужастика происходят в городской канализации после распространения среди населения вируса, превращающего людей в зомби.

Игроки управляют сотрудницей полиции, отправляющуюся на задание в канализацию, чтобы изучить подземный лабиринт. Геймплей предложит исследование мрачных локаций, сражение с противниками и решение головоломок.

Проект доступен для приобретения для покупки в Steam и сейчас продается за 700 руб. по 20% скидке.

Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split на движке UE5, доступен на ПК и Xbox, для PlayStation 5 он выйдет позже.