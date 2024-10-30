В Steam вышел хоррор Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split вдохновленный Resident Evil

События ужастика происходят в городской канализации после распространения среди населения вируса, превращающего людей в зомби.
Игроки управляют сотрудницей полиции, отправляющуюся на задание в канализацию, чтобы изучить подземный лабиринт. Геймплей предложит исследование мрачных локаций, сражение с противниками и решение головоломок.
Проект доступен для приобретения для покупки в Steam и сейчас продается за 700 руб. по 20% скидке.
Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split на движке UE5, доступен на ПК и Xbox, для PlayStation 5 он выйдет позже.
Сейчас resident evil 4 remake со скидкой продается лучше его купите
Upd: эта игра выглядит не плохо, но видно что это низко бюджетная игра
Да это опять небось с кривым управлением и анимациями, что и играть не захочется.
Connection: The Nightmare Within то же закос под резик вышла на днях, ещё что то, прям бомбардировка кривыми подделками.
Ну графику сейчас благодаря движку создать не проблема, а вот работа со звуками и анимацией просто жесть - аля 90-е. Очередной мусор крч.
А мужики в качестве оригинальных мужских персонажей когда-нибудь снова вернутся?
Отличная игра, побольше бы игр с девушками в главной роли!