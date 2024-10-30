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Outbreak: Shades of Horror 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
5.3 10 оценок

В Steam вышел хоррор Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split вдохновленный Resident Evil

KoRnEr
Новости

События ужастика происходят в городской канализации после распространения среди населения вируса, превращающего людей в зомби.

Игроки управляют сотрудницей полиции, отправляющуюся на задание в канализацию, чтобы изучить подземный лабиринт. Геймплей предложит исследование мрачных локаций, сражение с противниками и решение головоломок.

Проект доступен для приобретения для покупки в Steam и сейчас продается за 700 руб. по 20% скидке.

Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split на движке UE5, доступен на ПК и Xbox, для PlayStation 5 он выйдет позже.

-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gelyr

Сейчас resident evil 4 remake со скидкой продается лучше его купите

Upd: эта игра выглядит не плохо, но видно что это низко бюджетная игра

6
tvorog8088

Да это опять небось с кривым управлением и анимациями, что и играть не захочется.

Connection: The Nightmare Within то же закос под резик вышла на днях, ещё что то, прям бомбардировка кривыми подделками.

3
as1c

Ну графику сейчас благодаря движку создать не проблема, а вот работа со звуками и анимацией просто жесть - аля 90-е. Очередной мусор крч.

2
taotahu1992

А мужики в качестве оригинальных мужских персонажей когда-нибудь снова вернутся?

0
Викаa

Отличная игра, побольше бы игр с девушками в главной роли!

-1