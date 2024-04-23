Благодаря свежему обновлению в Outcast: A New Beginning можно играть без HUD

Сиквел Outcast.

Легендарный герой Каттер Слэйд, несгибаемый и бесстрашный, вновь ступает на землю Адельфы, возрождённый к жизни могущественными Йодами. Но мир, который он помнил, неузнаваемо изменился: коренные жители планеты, таланы, томятся в рабстве, а природные богатства Адельфы беспощадно разграблены. Шокирующее открытие повергает Каттера в смятение — его собственное прошлое каким-то образом переплетено с нашествием безжалостных роботов-захватчиков. Перед лицом нависшей угрозы Слэйд понимает, что судьба планеты вновь оказалась в его руках, и только он способен восстановить мир и свободу на Адельфе.

Приготовьтесь к приключению в масштабном открытом мире, полном опасностей и возможностей. С помощью мощного ракетного ранца вы сможете преодолевать огромные расстояния, исследуя самые отдалённые уголки планеты. Вступайте в бой с роботами-захватчиками, используя свои боевые навыки и продвинутое оружие, чтобы освободить порабощённые деревни таланов. Игра предоставляет вам полную свободу действий — вы можете проходить нелинейную историю в своём собственном темпе, выбирая задания и локации в любом порядке. Исследуйте безграничные просторы Адельфы, открывая новые тайны и находя ценные ресурсы, которые помогут вам в борьбе против захватчиков.

Впрочем, разгром врагов — это лишь часть вашей миссии. Чтобы по-настоящему спасти Адельфу, вам предстоит погрузиться в удивительную таланскую культуру, узнавая её традиции и обычаи. Помогая местным жителям освобождать свои деревни, вы завоюете их доверие и уважение. Но самым ценным союзником в вашей борьбе станут древние достижения таланской цивилизации — могущественные артефакты и технологии, способные подчинить силы самой природы. Овладев этими знаниями, вы сможете обрушить на захватчиков неистовую ярость стихий, заставив их трепетать перед величием Адельфы.

Только объединив усилия с таланами и используя мудрость предков, Каттер Слэйд сможет раз и навсегда изгнать роботов-поработителей и вернуть планете её былое величие.