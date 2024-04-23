на главную
об игре
Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 222 оценки

Благодаря свежему обновлению в Outcast: A New Beginning можно играть без HUD

monk70
Новости

THQ Nordic и разработчик Appeal Studios выпустили обновление Outcast: A New Beginning для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В дополнение к различным исправлениям ошибок и оптимизации, теперь вы можете играть в приключенческий боевик без HUD. Это сделано для того, чтобы предоставить игрокам более захватывающий опыт.

Основные моменты патча:

  • «Скрыть HUD»: игроки теперь могут выбрать опцию «Скрыть HUD» в настройках игры, удалив все элементы интерфейса с экрана для более полного погружения.
  • Дерево навыков: изменен размер шрифта и стоимость навыков, чтобы сделать его более читабельным.
  • Значительно улучшена производительность в Tower of Reality.
  • Режим графики Ультра: улучшено качество теней.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

-1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий