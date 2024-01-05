Game Informer показала новый геймплей Outcast: A New Beginning

Свежим видео поделились сотрудники Game Informer. Авторы портала показали новые геймплейные кадры грядущего приключенческого экшена. В новом 15-минутном ролике показали исследование иноземной планеты и полеты на реактивном ранце.
Оригинальный Outcast был эксклюзивом для ПК, 3D-экшеном с открытым миром, который на два года опередил Grand Theft Auto 3. Это была инновационная, хорошо известная, но недооцененная игра о высадке на чужую планету и попытке выжить в условиях опасной фауны. Ремейк этой игры под названием Outcast: Second Contact, вышел в 2017 году, но Outcast: A New Beginning - это долгожданное, полноценное продолжение культовой классики.
Outcast: A New Beginning выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 15 марта.
И почему все современные игры выглядят как выпускные работы каких то троечников студентов.
Я думаю, что раньше в игроделе была критическая масса людей фанатов своего дела, для которых деньги уже приятное дополнение, а не самоцель. А сейчас критическая масса людей, создающие игры ради бабла. Вот и результат. Что в игропроме что в кинематогрофе, что в корявом софте. Вот такая тенденция, печальная. А с развитием ИИ и вообще всё в гуано превратится, в виде 1000 копипастных планет, разбавленных процедуркой.
"Я думаю, что раньше в игроделе была критическая масса людей фанатов своего дела, для которых деньги уже приятное дополнение, а не самоцель. А сейчас критическая масса людей, создающие игры ради бабла. Вот и результат."
Глядя на то, какие сейчас, за очень, очень редким исключением, делают игры, согласен с твоим мнением больше чем на 100%. Это печально, но всё же, редкие, очень редкие исключения есть, а значит, есть ещё во что поиграть от души и это замечательно.
цель игры убить всех крабиков не планете? скукота конечн
Такой красивый мир, а физика, словно всё из камня высечено.
ващет гта 3 как раз на джва года позже вышла только та была в триллион раз круче оуткаста душнявого… сам тодд говардд черпал вдохновение с этой душнилки… крайне сложно хотяб один прожект про другие планеты не душнявый назвать поэтому нафиг не нужны они все
Мдаа.. почему визуал игр все под копирку? Одни и те же ассеты пользуют?