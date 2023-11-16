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Outcast - A New Beginning TBA
7.2 48 оценок

Модернизация оружия, инопланетяне и монстры в новом геймплейном трейлере Outcast - A New Beginning

butcher69
Новости

Сегодня, 16 ноября, авторы Outcast - A New Beginning из студий Appeal и THQ Nordic показали новый геймплейный трейлер, демонстрирующий динамичные и стратегические элементы, которые ожидают вас в этой захватывающей игре.

Команда, создавшая Outcast 1, воссоединилась, чтобы создать этот удивительный мир, полный опасных существ и дом для народа Талан - древней культуры, судьба которой неразрывно связана с Землей со времен событий первой игры. Вы играете за Каттера Слейда, бывшего морского котика, обладающего тем же сухим остроумием, что и в 90-е годы, однако мир вокруг него изменился, и, в конце концов, изменился и он сам.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

неужели червя сами придумали такого xD

0
AndralStormborn

ГГ выглядит как пенсионер, а не морской котик. Хотя боевка выглядит достаточно интересной, мир вроде тоже любопытный

-1
nodas

А что морские котики не могут быть пенсионерами ?

0
Lorenzo Lamas

ты шас Неудержимых обидел !!!!

0