Модернизация оружия, инопланетяне и монстры в новом геймплейном трейлере Outcast - A New Beginning

Сегодня, 16 ноября, авторы Outcast - A New Beginning из студий Appeal и THQ Nordic показали новый геймплейный трейлер, демонстрирующий динамичные и стратегические элементы, которые ожидают вас в этой захватывающей игре.
Команда, создавшая Outcast 1, воссоединилась, чтобы создать этот удивительный мир, полный опасных существ и дом для народа Талан - древней культуры, судьба которой неразрывно связана с Землей со времен событий первой игры. Вы играете за Каттера Слейда, бывшего морского котика, обладающего тем же сухим остроумием, что и в 90-е годы, однако мир вокруг него изменился, и, в конце концов, изменился и он сам.
неужели червя сами придумали такого xD
ГГ выглядит как пенсионер, а не морской котик. Хотя боевка выглядит достаточно интересной, мир вроде тоже любопытный
А что морские котики не могут быть пенсионерами ?
ты шас Неудержимых обидел !!!!