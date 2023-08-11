Новый трейлер Outcast - A New Beginning. Больше геймплея, но все еще без даты выхода ©

Приключенческая игра, совмещающая в себе исследование, выживание, строительство и приручение крайне экзотических животных в инопланетном мире Аделия, обзавелась довольно продолжительным трейлером.

Чуть больше чем за две минуты, нам демонстрируются очень широкие геймплейные возможности, которые намекают на то, что Outcast - A New Beginning больше будет посвящена эксплорингу и взаимодействию с миром (и возведением своей базы), нежели экшену.

События в игре тесно переплетаются с первой частью, являясь прямым продолжением Outcast. Планета постепенно возрождается после ужасного нашествия роботов. Игрокам предстоит открывать тайны древней цивилизации Талан, и спасать планету. Мир игры, показанный в трейлере, выглядит весьма красочно, существа мило и отталкивающе одновременно. Однако даже примерного окна релиза у игры все еще нет.

К слову, над игрой работает команда оригинальной Outcast с выхода которой прошло уже почти 24 года.