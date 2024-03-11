Outcast: A New Beginning была вдохновлена Breath of the Wild в плане свободы и исследования

Outcast: A New Beginning — это продолжение оригинальной Outcast. Это новое приключение, очевидно, похоже на оригинал, но также вдохновлено другой замечательной игрой последних лет: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

«Когда мы представляли игру, мы решили, что ключевым моментом будет сделать ее полностью нелинейной», — объясняет директор игры Пабло Кома. «После короткого обучения вы можете отправиться буквально в любую точку мира, то есть вы можете помогать коренному населению в любом порядке, поскольку игра не запирает локации за системой опыта».

Далее Кома рассказал, что первая Outcast, очевидно, была «главным источником вдохновения».

«Breath of the Wild была фантастической игрой, в которой использовались те же принципы дизайна. Мы стараемся сохранить то же чувство свободы, но даем игроку разные инструменты для его использования».

Одним из таких инструментов является планер, который, в отличие от того, что происходит в Breath of the Wild, движется очень быстро и не потребляет энергии. «Поэтому, если вы начнете с вершины горы, вы сможете планировать очень и очень долго». Другие инструменты для перемещения включают в себя мини-реактивный ранец, который позволяет вам преодолевать большие водоемы, и костюм, который, очевидно, позволяет вам легко зависать над землей.

«У нас большой мир площадью 64 квадратных километра, и мы считаем, что исследование каждого его уголка — важная часть удовольствия от игры», — продолжает Кома. «Мы надеемся, что способность быстро перемещаться побудит игроков исследовать неизведанные области».

Напоминаем, что с момента выхода первой главы прошло 25 лет и что Outcast: A New Beginning будет доступна с 15 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. На момент написания демо-версия доступна в Steam.