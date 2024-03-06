Представлен обзорный геймплейный трейлер ролевого экшена Outcast: A New Beginning

Издательство THQ Nordic и разработчики Appela Studios поделились новым трейлером Outcast: A New Beginning, в котором основное внимание уделяется игровому процессу. A New Beginning — это приключенческий боевик от третьего лица, действие которого разворачивается на той же чужой планете, что и первая Outcast, Адельфа, с тем же главным героем, Каттером Слэйдом, бывшим морским котиком, который возвращается к жизни, чтобы помочь местной таланской цивилизации отразить нашествие роботов.

Первая Outcast была пионером видеоигр с открытым миром, а New Beginning сохранит ориентацию на открытый мир: после вводного обучения игроку будет предоставлена свобода бродить где угодно по карте площадью 64 квадратных километра.

С ранних этапов игры в распоряжении Слэйда будут инструменты, которые позволят ему гораздо комфортнее перемещаться по карте, в частности планер, который позволит ему планировать на большие расстояния, и реактивный ранец, с помощью которого можно передвигаться на высокой скорости. Главному герою придется взаимодействовать с семью деревнями, разбросанными по Адельфе, помогая им решать их проблемы, чтобы продвигать историю.

Квесты, которые будут предложены в деревнях, не будут линейными ни в своем разрешении, поскольку будут предлагать альтернативные способы выполнения, ни в своем исполнении, поскольку отдельные задания можно будет решать в разном порядке. Выполнение квестов также будет полезно для получения конкретной помощи, например, поддержки в бою. Говоря о бое, Appela Studios всегда создавала игру, следуя принципу предоставления игроку максимальной свободы.

Вместо ограниченного количества оружия было предпочтительнее сделать доступным ряд модулей, которые можно комбинировать вместе для создания большого арсенала, который можно использовать против роботов.

Outcast: A New Beginning выйдет 15 марта 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК в Steam и GOG.