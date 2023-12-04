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Outcast - A New Beginning 15.03.2024
7.3 50 оценок

Приключенческий экшен Outcast A New Beginning выйдет 15 марта 2024 года

butcher69
Новости

THQ Nordic объявила, что экшен Outcast: A New Beginning выйдет 15 марта 2024 года. Это сиквел приключенческого экшена 1999 года. Разработчики решили отказаться от использования вокселей, но сохранить основного героя.

В Outcast: A New Beginning вам предстоит взять на себя роль Каттера Слейда, бывшего морского котика. Вместе с ним вы отправитесь в инопланетное царство Адельфа, раскроете его тайны и содействуете поднятию общепланетного восстания против беспощадных роботов-захватчиков.

Outcast A New Beginning выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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