Приключенческий шутер Outcast: A New Beginning не смог впечатлить критиков

Эмбарго на обзоры Outcast: A New Beginning спало 14 марта в 17:00 по МСК — за сутки до релиза приключенческого. Судя по рецензиям от профильных зарубежных изданий, продолжение классической игры страдает от ряда самых разнообразных проблем
На сайте OpenCritic новая игра получила 69 баллов из 100 — к прохождению её рекомендуют всего 36% журналистов. На Metacritic оценка чуть получше - 71 балл из 100.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
При всей инновационности дизайна Outcast: A New Beginning одновременно спотыкается о собственные ноги с неуклюжестью, характерной для других игр в своей нише. Игра не лучше и не хуже своих конкурентов - но она достаточно отличается от них, чтобы заслужить внимание.
Outcast: A New Beginning - нудный шутер с открытым миром, в котором просто нет ничего нового.
Вам понравится Outcast: A New Beginning, если вы один из тех, кто играл в оригинальное приключение, - оно будет полно ностальгии и воспоминаний. Если вы хотите поиграть в игру с хорошо проработанной историей, то вам сюда.
Возвращение "Изгоя" оказалось не таким масштабным, как надеялись поклонники оригинала. В игре есть все плюсы - это мир и возможность исследовать его с помощью реактивного ранца, но на этом все удовольствие заканчивается. Возможность персонализировать оружие с помощью выбранных вами модулей - это здорово, но, с другой стороны, сам бой не слишком впечатляет. Добавьте к этому плохие шутки, излишне драматичный текст, скучные квесты и технические проблемы, и вы быстро получите весьма посредственную игру. Outcast - A New Beginning не дотягивает почти до всех пунктов, так что уже через несколько часов вы начинаете скучать. Фанаты ждали достойного преемника 25 лет, но A New Beginning их разочарует.
Outcast - A New Beginning представляет собой захватывающее приключение на планете Адельфа. Но игра слишком похожа на другие игры с открытым миром, чтобы по-настоящему выделиться. Исследовать Адельфу целиком непросто еще и потому, что несколько ошибок мешают вам продвигаться вперед, а иногда даже приводят к вылетам игры. Возможно, игра и не преодолеет барьер величия, но вы все равно сможете хорошо провести время, если не будете обращать внимания на недостатки.
Нормальная оценка, прибавьте к этому 10 чумаданов, если бы это была игра крупного издателя и вот вам отличная игра.
в демку хоть и засунули прекомпиляцию шейдеров, но на 12900к с 4090 в нем все еще куча статтеров. Анриал 4 это раковая опухоль индустрии.