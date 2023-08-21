Расширенный геймплей Outcast - A New Beginning с демонстрацией боевки и возможностей перемещения ©

Разработчики из Appeal Studios пока не готовы раскрывать дату выхода ожидаемого продолжения культовой приключенческой игры Outcast, однако вместо этого радуют новой демонстрацией проекта. На днях они опубликовали ролик с расширенной демонстрацией игрового процесса Outcast - A New Beginning. На протяжении шести минут нам показывают свободное исследование планеты и боевые столкновения.

Outcast - A New Beginning сможет предложить игрокам достаточно простора для исследования окружения. Главный герой обладает высокотехнологичным костюмом, а поэтому сможет без особых проблем летать на любое расстояние и парировать с большой высоты с помощью встроенных крыльев в экзокостюме. Это добавляет больше вертикального геймплея, который также влияет и на перестрелки с противниками. Под конец ролика нам показали взаимодействие с Таланом и новые диалоги.

Сиквел Outcast обещает выйти когда-нибудь в 2024 году на ПК и последнем поколении консолей. Игра напрямую продолжит события первой части, которые произошли еще 24 года назад.