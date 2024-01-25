Стали известны системные требования к ПК Outcast: A New Beginning

Помимо публикации нового трейлера в честь старта предзаказов, THQ Nordic и Appeal Studios поделились официальными системными требованиями к ПК для Outcast: A New Beginning.

Для запуска игры геймерам на ПК потребуется как минимум AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i3-7530K с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 980 Ti или AMD Radeon RX 5600 XT. Для игры также потребуется 40 ГБ свободного места на диске. Кроме того, он будет поддерживать API DX11 и DX12.

Appeal Studios рекомендует использовать AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-12400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 6800 XT.

К сожалению, разработчики не поделились никакой дополнительной информацией об этих характеристиках ПК. Поэтому мы не знаем, на какое разрешение, частоту кадров и настройки графики они нацелены. Также нет информации о том, будет ли она поддерживать трассировку лучей или какие-либо методы масштабирования ПК (например, NVIDIA DLSS, Intel XeSS или AMD FSR).

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10, 64 бит.

Процессор: Ryzen 3 1300X/Intel Core i3-7530K

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce GTX 980 Ti / Radeon RX 5600 XT

DirectX: версия 11

Хранилище: 40 ГБ свободного места.

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10, 64 бит.

Процессор: Ryzen 5 5600X/Core i5-12400

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce RTX 2070 Super / Radeon RX 6800 XT

DirectX: версия 12

Хранилище: 40 ГБ свободного места.

Outcast: A New Beginning — это приключенческий боевик от третьего лица, в котором вы окажетесь в роли Каттера Слэйда, бывшего морского котика, известного своим сдержанным остроумием из 90-х. Ваше приключение разворачивается в инопланетном мире Адельфа, где вы будете помогать местным таланцам в их борьбе. Таким образом, вы будете участвовать в стремительных битвах с вторгшимися силами роботов.

THQ Nordic выпустит Outcast: A New Beginning 15 марта.