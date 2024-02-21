В новом трейлере Outcast: A New Beginning вы узнаете всё, что необходимо об игре за 60 секунд

THQ Nordic и Appeal Studio поделилась новым трейлером научно-фантастической приключенческой игры Outcast: A New Beginning, который за 60 секунд знакомит нас со всей необходимой информацией об этой игре.
В Outcast - A New Beginning вы будете путешествоваьт по яркой и красочной чужой планете Адельфа, почти волшебному месту, которое ждет своего исследования. Погрузитесь в его увлекательную флору и фауну, найдите остатки древних цивилизаций и насладитесь захватывающими пейзажами. Адельфа могла бы стать идеальным местом для отдыха, если бы не вторгшиеся силы роботов, с которыми нашему главному герою, бывшему морскому котику Каттеру Слэйду, предстоит противостоять. Участвуйте в партизанской войне, например уничтожайте вражеские конвои с боеприпасами, чтобы ослабить базы, и свободно выбирайте, где начать следующую атаку, определяя успех Таланского восстания.
Установил демку, поиграл 20 минут и сразу удалил. На любителя
Согласен, туфта🙏
летать и всякие фишки в этом плане четкие, а в остальном все оч плохо и скучно