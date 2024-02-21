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Outcast - A New Beginning 15.03.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 76 оценок

В новом трейлере Outcast: A New Beginning вы узнаете всё, что необходимо об игре за 60 секунд

monk70
Новости

THQ Nordic и Appeal Studio поделилась новым трейлером научно-фантастической приключенческой игры Outcast: A New Beginning, который за 60 секунд знакомит нас со всей необходимой информацией об этой игре.

В Outcast - A New Beginning вы будете путешествоваьт по яркой и красочной чужой планете Адельфа, почти волшебному месту, которое ждет своего исследования. Погрузитесь в его увлекательную флору и фауну, найдите остатки древних цивилизаций и насладитесь захватывающими пейзажами. Адельфа могла бы стать идеальным местом для отдыха, если бы не вторгшиеся силы роботов, с которыми нашему главному герою, бывшему морскому котику Каттеру Слэйду, предстоит противостоять. Участвуйте в партизанской войне, например уничтожайте вражеские конвои с боеприпасами, чтобы ослабить базы, и свободно выбирайте, где начать следующую атаку, определяя успех Таланского восстания.

-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Установил демку, поиграл 20 минут и сразу удалил. На любителя

5
Baikal_Irkutsk

Согласен, туфта🙏

5
Лидер_Мур

летать и всякие фишки в этом плане четкие, а в остальном все оч плохо и скучно

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