Тактическая ролевая игра Outcast Tales вышла в Steam и в неё можно играть бесплатно

Outcast Tales предлагает необычный подход к формированию отряда: помимо класса, каждому из трёх героев назначается тип личности. Всего в игре 8 классов и 7 характеров, причём некоторые открываются по мере прохождения. Сочетания этих параметров определяют не только боевые навыки и статы, но и то, как персонажи общаются, строят отношения и справляются с событиями в путешествии.

Например, техномант, специализирующийся на поддержке союзников, вполне может оказаться пацифистом. А что получится, если выбрать такой характер для разбойницы? Спутники могут подружиться, влюбиться или стать соперниками. Иногда характер персонажа помогает разрешить неприятную ситуацию, а иногда неожиданная реплика только осложняет дело.

Последствия решений проявляются как в сюжетных событиях во время приключения, так и на поле боя. Это добавляет вариативности и делает каждое прохождение заметно отличающимся от предыдущего.

Игра доступна на ПК совершенно бесплатно, без микротранзакций и рекламы. Разработчики делают ставку на глубокую систему взаимодействия персонажей и нестандартные сочетания классов и характеров.