Авторы атмосферного космического приключения Outer Wilds начали работу над новой игрой

Студия Mobius Digital, прославившаяся благодаря фантастическому приключению Outer Wilds, официально приступила к разработке нового проекта. Об этом разработчики сообщили скромно — не через трейлер или пресс-релиз, а в примечаниях к 16-му патчу: «Мы больше не планируем крупных обновлений для Outer Wilds или Echoes of the Eye, потому что усердно работаем над следующей игрой».

Позднее студия уточнила, что игра находится на ранней стадии, а значит, ждать подробностей в ближайшее время не стоит. Новость обрадовала фанатов: несмотря на скромный анонс, ожидания от проекта крайне высоки.

Тем временем сам патч улучшил управление космическим кораблём и устранил ряд багов. Апдейт уже доступен на ПК и скоро выйдет на консолях.