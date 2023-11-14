Outer Wilds: Archaeological Edition для Switch выйдет 7 декабря

Версия Outer Wilds: Archaeological Edition для Switch выйдет в Nintendo eShop 7 декабря, объявили издатель Annapurna Interactive и разработчик Mobius Digital. Физическое издание выйдет в 2024 году.

Outer Wilds: Archaeological Edition в настоящее время доступна для PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.

Outer Wilds — третья игра от инди-студии Mobius Digital, известной мобильной исследовательской игрой Beacon 38 и ролевой игрой с элементами логической головоломки Terra Chroma. Игра представляет собой приключенческую песочницу.

Outer Wilds — это приключенческая игра от первого лица, в которой вы играете за новобранца новой космической программы под названием Outer Wilds Ventures. Ваша задача — изучить постоянно меняющуюся солнечную систему, функционирующую во временной петле. В игре много загадок, и самой большой из них является вопрос, можно ли остановить цикл. В игре также есть другие сюжетные линии, в том числе загадочные руины на одной из лун.