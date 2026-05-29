Microsoft извинилась за путаницу с "бесплатным" обновлением The Outer Worlds

Microsoft и Obsidian прокомментировали недовольство игроков вокруг бесплатного обновления The Outer Worlds до Spacer’s Choice Edition, которое оказалось доступно не для всех владельцев оригинальной версии игры.

Ранее разработчики заявляли, что пользователи, купившие базовую версию The Outer Worlds до 27 мая, смогут бесплатно перейти на улучшенное издание. Однако после запуска акции владельцы цифровых версий на PS4 и Xbox One обнаружили, что для апгрейда им также необходимо иметь все DLC.

Из-за этого в сети началась волна критики. Многие игроки обвинили Obsidian и Microsoft в изменении условий уже после анонса предложения.

В официальном заявлении Microsoft признала проблему и извинилась за возникшую путаницу. Компания объяснила ситуацию «ограничениями системы лицензий и техническими проблемами», из-за которых реализовать бесплатное обновление так, как планировалось изначально, не удалось.

В Microsoft также заявили, что понимают недовольство аудитории и готовы помогать пользователям через службу поддержки. Владельцам базовой версии игры на Xbox One и PS4, купившим её в период с 30 апреля по 27 мая, посоветовали обращаться напрямую в поддержку компании.

При этом на ПК бесплатный апгрейд до Spacer’s Choice Edition по-прежнему остаётся доступным для всех владельцев оригинальной версии игры.

Теперь же для получения улучшенного издания на консолях прошлого поколения пользователям необходимо владеть не только базовой игрой, но и всеми DLC либо сезонным пропуском.