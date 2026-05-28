Obsidian угодила в скандал, обманув фанатов: обещанное бесплатное обновление The Outer Worlds не состоялось

Разработчики из студии Obsidian Entertainment оказались в центре скандала. Вопреки громкому обещанию, сделанному в конце апреля, игроки не получат бесплатное улучшенное издание The Outer Worlds - Spacer’s Choice Edition. 30 апреля студия объявила о невероятной щедрости:

Если у вас на руках есть хотя бы базовое издание The Outer Worlds в вашей библиотеке до 27 мая, вы получите Spacer’s Choice Edition бесплатно. Да, вы не ослышались - бесплатно! На всех платформах.

Владельцы игры, выпущенной в 2019 году, восприняли это как награду за лояльность, особенно учитывая, что в прошлом году вышло продолжение. Однако 27 мая, когда должно было состояться вручение обновлений, выяснилось, что условия кардинально изменились. Теперь для получения Spacer’s Choice Edition необходимо владеть обоими дополнениями к оригинальной игре.

Официальный аккаунт поддержки Obsidian попытался объяснить ситуацию, сославшись на технические трудности:

Из-за непредвиденных ограничений платформ, владельцам цифровых версий на Xbox One и PS4 необходимо владеть обоими DLC, чтобы претендовать на обновление.

При этом студия не стала раскрывать, что именно за "непредвиденные обстоятельства" помешали выполнить обещание.

Первоначальное предложение выглядело как прекрасная возможность для фанатов ознакомиться с сюжетными дополнениями бесплатно. Однако теперь владельцам консолей прошлого поколения придется либо доплачивать за весь контент, либо отказаться от апгрейда.

В сообществе уже говорят о том, что кто-то в Obsidian передумал раздавать дополнения даром. Как бы то ни было, геймеры чувствуют себя обманутыми, а репутация студии получила очередной ощутимый удар.