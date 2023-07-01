The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition будет главной игрой июльского набора Humble Choice ©

Стали известны две игры, которые войдут в июльский Humble Choice. Уже официально подтверждено, что туда войдет The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, а достоверные слухи также упоминают популярную MMORPG по мотивам серии Pokemon.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition это обновленная версия популярной ролевой игры 2019 года от студии Obsidian Entertainment, выпущенная в марте этого года.

Наличие этого проекта в наборе уже официально подтверждено, но в сети также ходят достоверные слухи о том, что вторым продуктом в июльском Humble Choice станет Temtem, MMORPG по мотивам серии Pokemon.

Полный ассортимент будет объявлен 4 июля (в следующий вторник) в 12:00 по московскому времени.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести июльский набор