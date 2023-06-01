The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition было обновлено до версии 1.3, где улучшили производительность

Компания Private Division продолжает исправлять последствия проблемного релиза обновленного обновленной версии The Outer Worlds. Издание Spacer’s Choice Edition вышло еще в начале марта этого года и было разгромлено, как игроками, так и журналистами за посредственное техническое состояние с многочисленными проблемами. Сегодня разработчики представили уже третий по счету патч, в котором обещают улучшить общую производительность The Outer Worlds на ПК и консолях.
Как сообщается, издание The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition было обновлено до версии 1.3. Данное обновление было в основном посвящено исправлению многих проблем, вызывающих низкую частоту кадров, зависания и других сбоев стабильной производительности. Вместе с этой версией играть станет намного комфортнее, убеждены в Private Division.
Примечания к патчу 1.3 для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition:
- Обновления виртуальных текстур для повышения производительности на консолях
- Улучшения зависания на всех платформах
- Улучшения кэша PSO для устранения проблем с зависанием на ПК
- Перебалансированы настройки SSGI на ПК
- Обновлен ресурс среды для уменьшения заикания в Roseway
- Исправлены проблемы с ореолом, вызванные FSR
- Исправлен сбой при снятии предметов в колесе опций.
- Исправлены различные редкие сбои.
- Исправлены LOD в разных средах
- Уменьшено мерцание в Изумрудной долине
- Исправлена редкая ошибка Т-позы в Эриданосе
- Исправлена неправильная всплывающая подсказка инвентаря при игре с геймпадом на ПК
- Исправлены различные проблемы с отсечением
- Исправлены различные проблемы с всплывающими окнами
- Оптимизированы шейдеры камней на Монархе
- Исправлено карта смещения в Pit on Tartarus
- Исправлены мелкие проблемы, вызванные FSR
- Исправлена ошибка, из-за которой SMC загорался при первом прибытии в Gorgon
- Различные исправления ошибок
The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition доступно для игры на ПК, Xbox Series и PS5. Последнее обновление уже доступно для скачивания на всех платформах.