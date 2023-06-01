The Outer Worlds 25.10.2019
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The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition было обновлено до версии 1.3, где улучшили производительность

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Gutsz
Новости

Компания Private Division продолжает исправлять последствия проблемного релиза обновленного обновленной версии The Outer Worlds. Издание Spacer’s Choice Edition вышло еще в начале марта этого года и было разгромлено, как игроками, так и журналистами за посредственное техническое состояние с многочисленными проблемами. Сегодня разработчики представили уже третий по счету патч, в котором обещают улучшить общую производительность The Outer Worlds на ПК и консолях.

Как сообщается, издание The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition было обновлено до версии 1.3. Данное обновление было в основном посвящено исправлению многих проблем, вызывающих низкую частоту кадров, зависания и других сбоев стабильной производительности. Вместе с этой версией играть станет намного комфортнее, убеждены в Private Division.

Примечания к патчу 1.3 для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition:

  • Обновления виртуальных текстур для повышения производительности на консолях
  • Улучшения зависания на всех платформах
  • Улучшения кэша PSO для устранения проблем с зависанием на ПК
  • Перебалансированы настройки SSGI на ПК
  • Обновлен ресурс среды для уменьшения заикания в Roseway
  • Исправлены проблемы с ореолом, вызванные FSR
  • Исправлен сбой при снятии предметов в колесе опций.
  • Исправлены различные редкие сбои.
  • Исправлены LOD в разных средах
  • Уменьшено мерцание в Изумрудной долине
  • Исправлена ​​редкая ошибка Т-позы в Эриданосе
  • Исправлена ​​неправильная всплывающая подсказка инвентаря при игре с геймпадом на ПК
  • Исправлены различные проблемы с отсечением
  • Исправлены различные проблемы с всплывающими окнами
  • Оптимизированы шейдеры камней на Монархе
  • Исправлено карта смещения в Pit on Tartarus
  • Исправлены мелкие проблемы, вызванные FSR
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой SMC загорался при первом прибытии в Gorgon
  • Различные исправления ошибок

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition доступно для игры на ПК, Xbox Series и PS5. Последнее обновление уже доступно для скачивания на всех платформах.

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