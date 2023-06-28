В новом патче The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition улучшили текстуры и оптимизацию на ПК

Несмотря на ужасный запуск обновленного издания The Outer Worlds разработчики не оставляют попыток исправить ситуацию Компания Private Division в отдельном сообщении поблагодарила всех игроков за проявление терпение и сообщила и выпуске очередного обновления для игры, где наконец-то внесли важные правки для оптимизации RPG.
Для The Outer Worlds: Spacer's Choice было выпущено обновление, которое повышает актуальную версию игры до v1.4. В этом патче разработчики уделили особое внимание исправлению ошибок и оптимизации игра на ПК любой мощности. Для этого они улучшили производительность проекта с использованием графического процессора, а также переработали текстуры. Ниже представлен полный список изменений в патче.
- Исправлено несоответствие между автоматическим определением и настройками по умолчанию на ПК.
- Улучшена производительность графического процессора на основе VRAM.
- Исправлено мерцание виртуальной текстуры в Groundbreaker на Xbox Series S.
- Исправлены проблемы с чтением некоторых терминалов на Xbox.
- Исправлена ошибка, из-за которой Такер Нидхэм не сразу разговаривал с игроком при попытке взаимодействовать с ним во время задания «Семейное дело» в Эмбер-Хайтс.
- Исправлена ошибка в перке «Ещё немного».
- Исправлена ошибка, из-за которой компаньоны иногда отсутствовали в лифтах (лаборатория RR&DD и соединенные коридоры).
- Решено несколько проблем с всплывающими окнами
- Скорректированы камни и листва
- Обновления текстур и LOD
- Уменьшено несколько проблем с мерцанием
- Исправлены проблемы с коллизиями на нескольких уровнях.
- Исправлены проблемы с тенями в нескольких областях.
- Исправлен звук будильника, воспроизводимый за пределами Горгоны после завершения DLC.
- Несколько исправлений визуальных эффектов оружия.
В совокупности это уже четвертый крупный апдейт для The Outer Worlds: Spacer's Choice, не считая небольших фиксов. После всех обновлений многие пользователи отмечают заметное улучшение работоспособности игры. Теперь можно без особых трудностей насладиться улучшенными визуальными эффектами и опробовать другие нововведения издания.
Тем временем, уже который год жду нормальную в Steam, чтобы ознакомиться с игрой...