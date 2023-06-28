В новом патче The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition улучшили текстуры и оптимизацию на ПК ©

Несмотря на ужасный запуск обновленного издания The Outer Worlds разработчики не оставляют попыток исправить ситуацию Компания Private Division в отдельном сообщении поблагодарила всех игроков за проявление терпение и сообщила и выпуске очередного обновления для игры, где наконец-то внесли важные правки для оптимизации RPG.

Для The Outer Worlds: Spacer's Choice было выпущено обновление, которое повышает актуальную версию игры до v1.4. В этом патче разработчики уделили особое внимание исправлению ошибок и оптимизации игра на ПК любой мощности. Для этого они улучшили производительность проекта с использованием графического процессора, а также переработали текстуры. Ниже представлен полный список изменений в патче.

Исправлено несоответствие между автоматическим определением и настройками по умолчанию на ПК.

Улучшена производительность графического процессора на основе VRAM.

Исправлено мерцание виртуальной текстуры в Groundbreaker на Xbox Series S.

Исправлены проблемы с чтением некоторых терминалов на Xbox.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Такер Нидхэм не сразу разговаривал с игроком при попытке взаимодействовать с ним во время задания «Семейное дело» в Эмбер-Хайтс.

Исправлена ​​ошибка в перке «Ещё немного».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой компаньоны иногда отсутствовали в лифтах (лаборатория RR&DD и соединенные коридоры).

Решено несколько проблем с всплывающими окнами

Скорректированы камни и листва

Обновления текстур и LOD

Уменьшено несколько проблем с мерцанием

Исправлены проблемы с коллизиями на нескольких уровнях.

Исправлены проблемы с тенями в нескольких областях.

Исправлен звук будильника, воспроизводимый за пределами Горгоны после завершения DLC.

Несколько исправлений визуальных эффектов оружия.

В совокупности это уже четвертый крупный апдейт для The Outer Worlds: Spacer's Choice, не считая небольших фиксов. После всех обновлений многие пользователи отмечают заметное улучшение работоспособности игры. Теперь можно без особых трудностей насладиться улучшенными визуальными эффектами и опробовать другие нововведения издания.