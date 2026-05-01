ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Outer Worlds 25.10.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.7 2 034 оценки

В The Outer Worlds добавят гранаты спустя 7 лет после релиза

Extor Menoger

Студия Obsidian Entertainment готовит крупное обновление для ролевой игры The Outer Worlds, которое выйдет спустя 7 лет после оригинального релиза. Главным нововведением станет появление гранат, которые ранее были доступны только в The Outer Worlds 2.

Сегодня разработчики выпустили небольшой патч для издания Spacers Choice Edition. Он включает исправления опечаток, устранение багов, решение проблем с застреванием персонажа в узких пространствах и улучшения частоты кадров.

Более масштабное обновление запланировано на 27 мая. По словам представителей студии, оно принесет улучшения производительности, изменения освещения, а также множество исправлений в квестах и игровом процессе. Именно в этот день в игре появится механика использования гранат.

Также 27 мая базовая версия The Outer Worlds будет снята с продажи. Для покупки останется доступно только 1 издание под названием Spacers Choice Edition, цена которого снизится с 60 до 40 долларов. Все нынешние владельцы базовой игры получат бесплатное обновление до этой версии на ПК, PS5 и Xbox Series.

Для пользователей консолей Xbox 1 и PS4 процесс получения обновления будет отличаться. Чтобы получить новую версию, игрокам необходимо иметь 2 выпущенных дополнения. Платный путь обновления будет удален, а сами дополнения получат постоянные скидки, что сделает переход более доступным.

Сиквел игры под названием The Outer Worlds 2 вышел в октябре 2025 года. Несмотря на положительные отзывы критиков, реакция игроков оказалась сдержанной, а слабые продажи поставили под сомнение возможность разработки 3 части серии.

Обновления
32
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Destroited

а нормальный сюжет и игру чтоб не умереть со скуки и повсеместной повестки туда когда добавить собираются ?

14
MaliciousAcolyte

Почему эта студия бракоделов до сих пор не закрылась?

2
EvgenyDMT

Не зря этот отбракованный Старфилд,отбраковали.

1
CounterShade

Первая хорошая, прошёл не без удовольствия... А вот вторую чот даже палкой трогать неохота.

Патч это всегда хорошо.