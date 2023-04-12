The Outer Worlds 25.10.2019
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Выпущено обновление 1.2 для The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, направленное на уменьшение зависаний на ПК

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monk70
Новости

Private Division выпустила второе крупное обновление для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.2 направлено на уменьшение зависаний на ПК.

Исправление 1.2 включает в себя различные улучшения, чтобы уменьшить проблемы с задержкой на всех платформах, а также улучшает частоту кадров.

Кроме того, это обновление включает в себя определенные улучшения распределения DirectX 12 для устранения заминок на ПК, улучшает LOD, чтобы уменьшить прогрузку текстур, и улучшает освещение.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный журнал изменений.

Примечания к патчу 1.2 для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

  • Заменено динамическое разрешение на FSR и добавлен селектор опций на ПК.
  • Повышение частоты кадров на всех платформах.
  • Различные улучшения для уменьшения проблем на всех платформах.
  • Определенные улучшения распределения DirectX 12 для устранения заминок на ПК.
  • Исправлено автоопределение настроек на ПК
  • Исправлено несколько проблем с мерцанием.
  • Оптимизированные настройки графики на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
  • Оптимизированы визуальные эффекты во время боя для устранения провалов частоты кадров.
  • Исправлен случайный сбой при определении настроек графики на ПК.
  • Различные исправления ошибок
  • Исправлена ошибка, из-за которой EULA нужно было принимать после каждого запуска.
  • Обновлены материалы и текстуры для удаления видимых швов и улучшения внешнего вида в целом.
  • Улучшение освещения
  • Исправлена ошибка с чрезмерным появлением теней в Roseway.
  • Исправлено исчезновение сетки при изменении настроек во время игры.
  • Также исправлена плавающая трава в Монархе.
  • Улучшены уровни детализации для уменьшения прогрузки текстур.
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