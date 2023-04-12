Выпущено обновление 1.2 для The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, направленное на уменьшение зависаний на ПК ©

Private Division выпустила второе крупное обновление для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.2 направлено на уменьшение зависаний на ПК.

Исправление 1.2 включает в себя различные улучшения, чтобы уменьшить проблемы с задержкой на всех платформах, а также улучшает частоту кадров.

Кроме того, это обновление включает в себя определенные улучшения распределения DirectX 12 для устранения заминок на ПК, улучшает LOD, чтобы уменьшить прогрузку текстур, и улучшает освещение.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный журнал изменений.

Примечания к патчу 1.2 для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition