Выпущено обновление 1.2 для The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, направленное на уменьшение зависаний на ПК

Private Division выпустила второе крупное обновление для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.2 направлено на уменьшение зависаний на ПК.
Исправление 1.2 включает в себя различные улучшения, чтобы уменьшить проблемы с задержкой на всех платформах, а также улучшает частоту кадров.
Кроме того, это обновление включает в себя определенные улучшения распределения DirectX 12 для устранения заминок на ПК, улучшает LOD, чтобы уменьшить прогрузку текстур, и улучшает освещение.
Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный журнал изменений.
Примечания к патчу 1.2 для The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
- Заменено динамическое разрешение на FSR и добавлен селектор опций на ПК.
- Повышение частоты кадров на всех платформах.
- Различные улучшения для уменьшения проблем на всех платформах.
- Определенные улучшения распределения DirectX 12 для устранения заминок на ПК.
- Исправлено автоопределение настроек на ПК
- Исправлено несколько проблем с мерцанием.
- Оптимизированные настройки графики на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
- Оптимизированы визуальные эффекты во время боя для устранения провалов частоты кадров.
- Исправлен случайный сбой при определении настроек графики на ПК.
- Различные исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой EULA нужно было принимать после каждого запуска.
- Обновлены материалы и текстуры для удаления видимых швов и улучшения внешнего вида в целом.
- Улучшение освещения
- Исправлена ошибка с чрезмерным появлением теней в Roseway.
- Исправлено исчезновение сетки при изменении настроек во время игры.
- Также исправлена плавающая трава в Монархе.
- Улучшены уровни детализации для уменьшения прогрузки текстур.