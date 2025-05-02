Авторы The Outer Worlds 2 хотят вернуть атмосферу опасности из Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment обещает вернуть в The Outer Worlds 2 то напряжение и чувство риска, которое игроки помнят по Fallout: New Vegas. Разработчики вдохновлялись моментом, когда новичок, ничего не подозревая, шёл на север от Гудспрингса и сталкивался с когтями смерти. Во второй части The Outer Worlds мир снова станет опасным и полным сюрпризов.
Системный дизайнер Кайл Канинг отметил, что стрельба стала более динамичной, с упором на вдохновение от Destiny и Call of Duty. Однако RPG-составляющая остаётся важной: игра поощряет исследование мира, неожиданности и свободу выбора.
Геймдиректор Брэндон Адлер добавил, что локации будут насыщенными, как в New Vegas. Игроков ждёт разнообразие билдов и возможность экспериментировать с уникальными стилями развития персонажа.
Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 2025 год.
Прошел NV раз пять еще на релизе, но что-то не припомню там "насыщенных" локаций. На деле, NV был как раз той игрой, где локаций абсолютно пустые и безжизненные.
В DLC не ходил...
Если цветовую гамму токсичной жижи перенесут из первой, это будет фиаско. Первая часть не плохая, но цветовая гамма выжигала глаза очень сильно. напарники тоже были очень специфические, такого не надо.
Очередная попытка сыграть на ностальгии фанатов упоминанием Fallout: New Vegas.
а как если это мелкие заскриптованые локации
мне первая часть понравилась. Это среднянькая рпг, главное что бы продолжение было без повестки и не радужной вся как авовед
Напряженное чувство риска было и в первой части игры.
До сих пор помню, как после первых 30 минут игры глаза вытекли на клавиатуру от красочной фантазии Симбы - слона живописца.
Правда потом привык.