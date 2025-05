Авторы The Outer Worlds 2 хотят вернуть атмосферу опасности из Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment обещает вернуть в The Outer Worlds 2 то напряжение и чувство риска, которое игроки помнят по Fallout: New Vegas. Разработчики вдохновлялись моментом, когда новичок, ничего не подозревая, шёл на север от Гудспрингса и сталкивался с когтями смерти. Во второй части The Outer Worlds мир снова станет опасным и полным сюрпризов.

Системный дизайнер Кайл Канинг отметил, что стрельба стала более динамичной, с упором на вдохновение от Destiny и Call of Duty. Однако RPG-составляющая остаётся важной: игра поощряет исследование мира, неожиданности и свободу выбора.

Геймдиректор Брэндон Адлер добавил, что локации будут насыщенными, как в New Vegas. Игроков ждёт разнообразие билдов и возможность экспериментировать с уникальными стилями развития персонажа.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 2025 год.