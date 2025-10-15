Авторы The Outer Worlds 2 рассказали, зачем добавили вид от третьего лица

Гейм-директор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер в беседе с Game Informer рассказал, зачем Obsidian Entertainment решила добавить в ролевую игру камеру от третьего лица. Он заявил, что вид решили внедрить после критики первой части, в которой такой опции не было.

Адлер рассказал, что изначально сиквел тоже собирались сделать исключительно с видом от первого лица, однако на середине разработки Obsidian решила добавить камеру из-за плеча. Для этого к работе подключили стороннюю команду Disruptive.

Мы изначально не планировали делать игру от третьего лица. На самом деле, мы начали работать над этим сравнительно недавно — около двух лет назад.



Примерно на середине разработки мы подумали: «Похоже, игроки действительно этого захотят», — и тогда оценили, насколько сложно будет реализовать эту функцию.

По словам гейм-директора The Outer Worlds 2, камера от третьего лица органично вписывается в геймплей и механику игры. Она включает адаптированные анимации, взаимодействие с окружением, угол обзора и многое другое.

В продолжении The Outer Worlds игроки возьмут на себя роль агента Правления Земли. Задача протагониста — докопаться до причины возникновения разрушительных разломов, которые грозят полным уничтожением человечества.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык. Предзагрузка RPG уже стартовала. Обзоры появятся за неделю до релиза. Ранее авторы рассказали, что в ролевой игре будут питомцы.