Без загрузок при входе в здание и переработанная стрельба - Obsidian делится деталями The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment раскрыла новые подробности об The Outer Worlds 2, релиз которой намечен на 29 октября. Как рассказал руководитель разработки Брендон Адлер, в сиквеле не будет загрузочных экранов при входе в здания — в отличие от Starfield, где такие паузы заметно тормозили динамику.

Также команда уделила особое внимание боевой системе. Разработчики консультировались с ветеранами Halo, чтобы улучшить механику стрельбы, и вдохновлялись геймплеем Destiny. В результате каждое оружие будет ощущаться по-особенному и подходить для разных стилей игры. Обещана глубокая кастомизация и апгрейды.

Obsidian стремится сделать шутерную составляющую максимально отзывчивой и увлекательной. Игра выйдет с поддержкой русского языка.