"Деньги не помогли им придумать новые механики": отец Mafia и Kingdom Come Deliverance разочарован The Outer Worlds 2

Совсем недавно студия Obsidian Entertainment выпустила полноценное продолжение нашумевшей в прошлом ролевой игры The Outer Worlds. Благодаря поддержке Microsoft проект стал заметно масштабнее, а уровень визуального исполнения вырос до уровня современных ААА-игр. Однако, несмотря на высокий бюджет и положительные оценки за проработанный сюжет, релиз явно не стал громким событием в игровом сообществе. Среди тех, кто успел пройти игру, оказался и автор Mafia и Kingdom Come: Deliverance — Даниэль Вавра, и его впечатления оказались далеки от восторга.
На своей странице в X (Twitter) Вавра написал, что поставил игре оценку 7 из 10 и явно остался недоволен общим качеством проекта. Он выразил сожаление, что даже спустя 15 лет после Fallout: New Vegas студия Obsidian не смогла предложить ни одной новой игровой идеи.
Даже с деньгами Microsoft и всеми современными технологиями разработчики не придумали ни одной новой механики, которая вывела бы эту устаревшую формулу на новый уровень.
Разработчик отметил, что The Outer Worlds 2 по сути повторяет приёмы, известные ещё со времён Deus Ex и оригинальных Fallout, а значит, по его мнению, студия «застряла в прошлом». Он призвал к созданию «живых, симулированных миров и настоящей нелинейности», а не «очередных коридоров, лутбоксов и бесконечных уровней».
Игровое сообщество разделилось: часть игроков согласилась с Ваврой, заявив, что Microsoft «покупает студии ради безопасных, проверенных проектов», тогда как другие отметили, что Obsidian «по-прежнему сильна в сюжетах и диалогах» и добилась значительного прогресса в техническом плане.
Тем не менее, слова создателя Mafia и Kingdom Come: Deliverance стали одним из самых обсуждаемых мнений после релиза. Вавра, известный своими принципиальными взглядами на геймдизайн, вновь напомнил, что большие бюджеты и именитые издатели не гарантируют инноваций и подлинной живости мира, которую многие игроки теперь ищут в независимых проектах вроде Kingdom Come: Deliverance 2.
а он не хочет на личном примере показать как это делается? критиковать тряся своим "авторитетом" много ума не надо. в том же тетрисе 2 механики - крутить и двигать но по увлекательности до сих пор даст фору многим инновациям
в KCD поиграй и узнаешь.
Ну, он вообще-то показал — Kingdom Come: Deliverance как раз про живой симулированный мир без уровней и лутбоксов. Правда, там половина игроков застряла на обучении фехтованию, но зато инновационно!
так это ж старое уже. пусть что-то новое придумает))
А они пытались? Или кто-то просил их придумать что-то новое? Их просили сделать лучше того, что они сделали в первой части, или сделать "Fallout: New Vegas 2", или ничего не делать.
Вот именно! Майкрософт им сказал: 'Делайте как New Vegas, только покрасивее'. Они сделали. Теперь все охают: 'Где новизна?' Ну так не заказывали новизну, заказывали проверенный продукт, который точно продастся
Не надо жирнить, не делали.
Студия честно призналась: 'Будем клепать одно и то же пока не надоест'. И клепают. Стабильно, предсказуемо. Может, ты их пресс-релизы не читал?
А что он ожидал от студии которая прямо заявила. Нам и так гуд, мы не стремимся к ААА и будет делать по сути одно и тоже пока не закроемся!
Зашёл в Макдональдс, а там одни бургеры! Где инновации?!
там давно не только бургеры, да и раньше там еще и пиццу подавали какое-то время
кто бы говорил
Мы играем в игры, а не в механики. Как по мне, механик тут хоть ведром вычерпывай. Их бы поубавить, а не новые для онанистов строгать.
А что он хотел от абобы 2.0
Да всё верно говорит - абсолютно все игры обсидианов как под копирку.
и Ларианы такие, а мы чё, а мы ничё
интересно какие именно новые, невиданные ранее механики он придумал в KCD ?
А какие новые механики были в мафии?
