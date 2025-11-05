"Деньги не помогли им придумать новые механики": отец Mafia и Kingdom Come Deliverance разочарован The Outer Worlds 2

Совсем недавно студия Obsidian Entertainment выпустила полноценное продолжение нашумевшей в прошлом ролевой игры The Outer Worlds. Благодаря поддержке Microsoft проект стал заметно масштабнее, а уровень визуального исполнения вырос до уровня современных ААА-игр. Однако, несмотря на высокий бюджет и положительные оценки за проработанный сюжет, релиз явно не стал громким событием в игровом сообществе. Среди тех, кто успел пройти игру, оказался и автор Mafia и Kingdom Come: Deliverance — Даниэль Вавра, и его впечатления оказались далеки от восторга.

На своей странице в X (Twitter) Вавра написал, что поставил игре оценку 7 из 10 и явно остался недоволен общим качеством проекта. Он выразил сожаление, что даже спустя 15 лет после Fallout: New Vegas студия Obsidian не смогла предложить ни одной новой игровой идеи.

Даже с деньгами Microsoft и всеми современными технологиями разработчики не придумали ни одной новой механики, которая вывела бы эту устаревшую формулу на новый уровень.

Разработчик отметил, что The Outer Worlds 2 по сути повторяет приёмы, известные ещё со времён Deus Ex и оригинальных Fallout, а значит, по его мнению, студия «застряла в прошлом». Он призвал к созданию «живых, симулированных миров и настоящей нелинейности», а не «очередных коридоров, лутбоксов и бесконечных уровней».

Игровое сообщество разделилось: часть игроков согласилась с Ваврой, заявив, что Microsoft «покупает студии ради безопасных, проверенных проектов», тогда как другие отметили, что Obsidian «по-прежнему сильна в сюжетах и диалогах» и добилась значительного прогресса в техническом плане.

Тем не менее, слова создателя Mafia и Kingdom Come: Deliverance стали одним из самых обсуждаемых мнений после релиза. Вавра, известный своими принципиальными взглядами на геймдизайн, вновь напомнил, что большие бюджеты и именитые издатели не гарантируют инноваций и подлинной живости мира, которую многие игроки теперь ищут в независимых проектах вроде Kingdom Come: Deliverance 2.