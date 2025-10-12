Директор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер сказал, что игроки хотят более глубоких RPG

Через две недели Obsidian представит The Outer Worlds 2 — вторую AAA-RPG в этом выдающемся году, в котором также состоялся ранний доступ к Grounded 2 и запуск Avowed.

В преддверии релиза директор игры Брэндон Адлер дал интервью Дэнни Пенье, в котором рассказал, чем сиквел превосходит оригинал 2019 года. Например, он упомянул о расширении игровых миров, улучшении взаимодействия и более глубокой ролевой механике. Это особенно важно, так как Адлер отметил, что поклонники ролевых игр ищут более глубокие и содержательные проекты.

Для меня самое главное — это то, что игроки хотят более глубоких RPG. Часто в индустрии возникает желание упростить процесс, но игроки хотят погружаться в суть. Им нужно взаимодействовать с цифрами и создавать различные сборки. Мы должны предоставить им все возможности RPG, которые порой упрощались и сокращались. Главный урок, который мы извлекли из первой игры во вторую, заключается в том, чтобы дать игрокам эти возможности и обеспечить взаимодействие с контентом. Я уверен, что они это оценят, — сказал он.

The Outer Worlds 2 — это мой первый опыт в роли гейм-директора крупного проекта. Ранее я руководил разработкой DLC, в частности, для Pillars of Eternity: Deadfire. Это первый раз, когда я работаю над таким масштабным проектом. Для меня это возможность взглянуть на старые игры Obsidian и на тот стиль, который мы использовали, и подумать: "Как вернуть это на передний план, немного модернизировать, но при этом сохранить суть сильной RPG, сосредоточенной на воле игрока, его выборе и последствиях?" Это приносит мне огромное удовольствие.

Можно сказать, что The Outer Worlds не хватало глубины, и успех Baldur's Gate 3 показывает, что Адлер прав в своих выводах о желаниях аудитории. Но в превью-демо особых глубоких механик не замечено, это всего лишь пролог игры.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.