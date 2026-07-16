Для The Outer Worlds 2 вышел хотфикс 1.2.0.1

Разработчики выпустили хотфикс 1.2.0.1 для The Outer Worlds 2, который устраняет ряд ошибок, связанных с квестами, интерфейсом, звуком и настройками игры.
Основные изменения:
- Исправлена ошибка, из-за которой удержание кнопки взаимодействия вызывало бесконечное зацикливание звука.
- Дверь в финале снайперского боя на станции «Большое спокойствие» теперь всегда открывается корректно.
- Выбранный язык больше не сбрасывается на английский после нажатия кнопки «Применить» в меню настроек сложности.
- Враги-раптидоны снова появляются даже при активном боссе-охотнике за головами, что позволяет завершить квест «Зачистка пещеры».
- Исправлено сохранение пользовательских параметров сложности — теперь выбранные настройки больше не изменяются некорректно.
- Курсор больше не исчезает из библиотеки сохранений после удаления файла сохранения.
- Улучшенные шлемы компаньонов теперь корректно отображаются после повторного включения опции «Показывать шлемы».
Разработчики также попросили игроков сообщать о найденных проблемах через официальный сервис отслеживания ошибок и поблагодарили сообщество за поддержку и терпение.