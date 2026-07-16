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The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
6.8 740 оценок

Для The Outer Worlds 2 вышел хотфикс 1.2.0.1

monk70 monk70

Разработчики выпустили хотфикс 1.2.0.1 для The Outer Worlds 2, который устраняет ряд ошибок, связанных с квестами, интерфейсом, звуком и настройками игры.

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка, из-за которой удержание кнопки взаимодействия вызывало бесконечное зацикливание звука.
  • Дверь в финале снайперского боя на станции «Большое спокойствие» теперь всегда открывается корректно.
  • Выбранный язык больше не сбрасывается на английский после нажатия кнопки «Применить» в меню настроек сложности.
  • Враги-раптидоны снова появляются даже при активном боссе-охотнике за головами, что позволяет завершить квест «Зачистка пещеры».
  • Исправлено сохранение пользовательских параметров сложности — теперь выбранные настройки больше не изменяются некорректно.
  • Курсор больше не исчезает из библиотеки сохранений после удаления файла сохранения.
  • Улучшенные шлемы компаньонов теперь корректно отображаются после повторного включения опции «Показывать шлемы».

Разработчики также попросили игроков сообщать о найденных проблемах через официальный сервис отслеживания ошибок и поблагодарили сообщество за поддержку и терпение.

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