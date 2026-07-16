Для The Outer Worlds 2 вышел хотфикс 1.2.0.1

Разработчики выпустили хотфикс 1.2.0.1 для The Outer Worlds 2, который устраняет ряд ошибок, связанных с квестами, интерфейсом, звуком и настройками игры.

Основные изменения:

Исправлена ошибка, из-за которой удержание кнопки взаимодействия вызывало бесконечное зацикливание звука.

Дверь в финале снайперского боя на станции «Большое спокойствие» теперь всегда открывается корректно.

Выбранный язык больше не сбрасывается на английский после нажатия кнопки «Применить» в меню настроек сложности.

Враги-раптидоны снова появляются даже при активном боссе-охотнике за головами, что позволяет завершить квест «Зачистка пещеры».

Исправлено сохранение пользовательских параметров сложности — теперь выбранные настройки больше не изменяются некорректно.

Курсор больше не исчезает из библиотеки сохранений после удаления файла сохранения.

Улучшенные шлемы компаньонов теперь корректно отображаются после повторного включения опции «Показывать шлемы».

Разработчики также попросили игроков сообщать о найденных проблемах через официальный сервис отслеживания ошибок и поблагодарили сообщество за поддержку и терпение.