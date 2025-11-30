"Это конец свободного самовыражения в играх" - Издатель Baldur's Gate 3 высмеял нейтральность режиссера Outer Worlds 2

Является ли The Outer Worlds 2 критикой капитализма? Не сознательной и целенаправленной – по крайней мере, так следует из слов Брэндона Адлера, режиссера игры. Однако Майкл Даус, издательский директор Baldur’s Gate 3, был не слишком доволен этим, и его поддержало довольно большое количество игроков, которые, по-видимому, ожидали от Адлера более решительной позиции.

Все началось с одного из эпизодов подкаста My Perfect Console, в котором Адлер сказал следующее:

Мы не собираемся специально идти в сторону «давайте критиковать капитализм, какой мы его знаем». В основном, что нам нравится делать, особенно в The Outer Worlds, так это критиковать структуры власти... скорее людей у власти и то, как они используют тех, кто этой власти не имеет.

Затем он проиллюстрировал свою точку зрения, сославшись на Орден Вознесения, который фигурирует в игре. Это группа ученых, которые любой ценой стремятся улучшить положение человека во Вселенной. Хотя с моральной точки зрения это самая чистая из фракций, ее члены также могут зайти достаточно далеко, когда это необходимо, что может привести к неприятным последствиям.

Адлер считает подобные дилеммы универсальными и не ограничивает их только капитализмом – поэтому он также отказывается от критики этой конкретной сферы реальности и приравнивания к ней смысла игры:

Это проблемы, которые существовали всегда... Независимо от того, когда мы это делаем, люди говорят: «О, ты говоришь о том, что происходит сейчас». А на самом деле это потому, что это происходит постоянно.

Похоже, это не убедило Майкла Дауса, который иронично заметил, что «это конец свободного самовыражения в видеоиграх, потому что мастер марионеток по-прежнему дергает за все ниточки». Сразу после этого в комментариях появился пример критикующего капитализм — и не только — Disco Elysium, к которому Даус также отнесся, заявив, что он «горд быть в титрах».

Однако, возвращаясь к подходу Адлера, он напоминает подход Тима Кейна, одного из создателей Fallout. В прошлом году он также опроверг, что целью этой постапокалиптической серии была критика капитализма, несмотря на, казалось бы, очевидный смысл сюжета этих игр.

Возможно, создатели просто предпочитают оставить свободу интерпретации игрокам, вместо того, чтобы предлагать им определенный ключ. В этом нет ничего плохого, но некоторые, по-видимому, не могут с этим смириться.