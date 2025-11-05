Геймдиректор The Outer Worlds 2: "RPG должны позволять ошибаться - как Baldur's Gate 3"

Геймдиректор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер считает, что современные RPG стали слишком «заботливыми» и утратили элемент риска, который когда-то делал жанр по-настоящему захватывающим. В интервью он отметил, что сегодня многие игры стремятся уберечь игрока от неудач, лишая выбор настоящего веса.

«Создаётся впечатление, будто разработчики боятся позволить игрокам ошибаться. Любая сборка жизнеспособна, все пути приводят к успеху. Но чтобы выбор имел значение, должны существовать и плохие варианты», — объяснил Адлер.

Он подчеркнул, что уважает подход Baldur’s Gate 3, где неправильные решения могут иметь серьёзные последствия. По мнению Адлера, именно такие игры возвращают RPG их суть — возможность прожить уникальную историю, даже если она полна ошибок.

Разработчик также раскритиковал излишнее использование маркеров заданий, которые подменяют внимание к диалогам и миру. «Настоящая RPG заставляет вас думать, слушать и взаимодействовать, а не просто следовать стрелке на карте», — сказал он.

Адлер считает, что интерес к более «умным» RPG растёт благодаря популярности настольных игр вроде Dungeons & Dragons и шоу Critical Role. По его мнению, это подготавливает игроков к возвращению более глубоких и сложных ролевых систем.